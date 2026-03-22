Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm việc chưa đủ 12 tháng, tính ngày nghỉ phép thế nào?

22-03-2026 - 13:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Hà Nội) phản ánh, khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

Hiện nay, công ty ông Phong đang áp dụng quy định cho trường hợp người lao động mới vào làm việc và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (áp dụng cho năm cuối cùng làm việc). Ông Phong hỏi, cách hiểu của công ty ông có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định: "Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc".

Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định: "Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm".

Căn cứ theo quy định nêu trên, khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được áp dụng cho các trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng để tính số ngày nghỉ hằng năm và không phân biệt lý do người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng. 

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
nghỉ phép

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên