Làm việc chưa đủ 12 tháng, tính ngày nghỉ phép thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Phong (Hà Nội) phản ánh, khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

Hiện nay, công ty ông Phong đang áp dụng quy định cho trường hợp người lao động mới vào làm việc và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (áp dụng cho năm cuối cùng làm việc). Ông Phong hỏi, cách hiểu của công ty ông có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định: "Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc".

Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định: "Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm".

Căn cứ theo quy định nêu trên, khoản 1 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được áp dụng cho các trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng để tính số ngày nghỉ hằng năm và không phân biệt lý do người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng.