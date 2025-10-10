Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu mua vàng cần làm gì?

10-10-2025 - 14:28 PM | Smart Money

Mua vàng là bước đi an toàn nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì.

Giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc mua vàng như một cách giữ tiền an toàn. Nhưng với ai chưa có kinh nghiệm, việc đi mua vàng không đơn giản chỉ là bước vào tiệm, chọn vài chỉ rồi trả tiền. Vàng có nhiều loại, mỗi loại có mục đích khác nhau và nếu hiểu rõ từ đầu, bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau.

1. Xác định mục tiêu trước khi mua

Trước hết, hãy rõ ràng bạn mua vàng để làm gì. Nếu mục tiêu là giữ tài sản, tiết kiệm, nên chọn vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn 9999 vì dễ bán lại và ít mất giá. Nếu muốn mua để đeo hay làm quà tặng, có thể chọn vàng 18K, 24K hoặc vàng trang sức nhưng lưu ý loại này thường có phí gia công, khi bán lại sẽ bị trừ nhiều hơn. Còn nếu định đầu tư lướt sóng, bạn cần hiểu rõ thị trường và theo dõi giá vàng thường xuyên, vì đây không phải kênh dành cho người thích chắc ăn.

Lần đầu mua vàng cần làm gì?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Chọn nơi mua uy tín

Giá vàng có thể chênh lệch giữa các cửa hàng, nên trước khi mua, hãy tham khảo giá niêm yết của các thương hiệu lớn như. Khi giao dịch, luôn yêu cầu hóa đơn và giấy chứng nhận - đây là giấy tờ tùy thân của vàng, giúp bạn dễ dàng bán lại hoặc chứng minh nguồn gốc về sau.

3. Hiểu về chênh lệch giá mua - bán

Giá vàng luôn có hai mức: giá mua vào và giá bán ra. Khoảng chênh lệch này chính là phần bạn “mất” nếu mua xong rồi bán ngay. Ví dụ, nếu mua 1 chỉ giá 7 triệu nhưng tiệm chỉ mua lại 6,6 triệu, nghĩa là vàng phải tăng ít nhất 400 nghìn thì bạn mới hòa vốn. Hiểu điều này giúp bạn đặt kỳ vọng đúng: vàng phù hợp để giữ lâu, không nên mua bán ngắn hạn.

4. Chọn thời điểm mua hợp lý

Giá vàng thay đổi mỗi ngày, nhưng đừng cố “bắt đáy” hay “đu đỉnh”. Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, bạn có thể chia nhỏ số tiền và mua định kỳ, ví dụ mỗi tháng 1 chỉ. Cách này giúp giảm rủi ro, tránh bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn.

5. Bảo quản vàng an toàn

Sau khi mua, nên bảo quản vàng ở nơi kín đáo, khô ráo, tránh để chung với đồ trang sức khác dễ trầy xước. Nếu mua số lượng lớn, có thể gửi tại ngân hàng hoặc két sắt gia đình. Hãy giữ hóa đơn, giấy chứng nhận và kiểm tra định kỳ để đảm bảo vàng không bị hao mòn hay thất lạc.

Lần đầu mua vàng cần làm gì?- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

6. Khi nào nên bán vàng?

Vàng không phải là kênh giúp “làm giàu nhanh”, nên bạn chỉ nên bán khi đã đạt mục tiêu tài chính ví dụ cần tiền mua nhà, đầu tư vào việc khác hoặc đổi cơ cấu tài sản. Đừng bán chỉ vì thấy giá tăng trong ngắn hạn, bởi thị trường vàng thường biến động theo chu kỳ.

Tóm lại:

Mua vàng là bước đi an toàn nếu bạn hiểu rõ mình đang làm gì. Không cần phải có nhiều tiền mới bắt đầu, chỉ cần biết mục tiêu, loại vàng phù hợp và nơi mua uy tín, bạn đã đi đúng hướng. Trong thời điểm nhiều kênh đầu tư rủi ro, việc sở hữu một ít vàng cũng là cách giúp bạn yên tâm hơn về tài chính cá nhân.

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ

Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ Nổi bật

Thay đổi chưa từng thấy tại loạt chi nhánh lớn của Agribank

Thay đổi chưa từng thấy tại loạt chi nhánh lớn của Agribank Nổi bật

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội

11:29 , 10/10/2025
Công an phát cảnh báo đến người có tài khoản ngân hàng

Công an phát cảnh báo đến người có tài khoản ngân hàng

11:15 , 10/10/2025
Chỉ trong ít ngày, Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo

Chỉ trong ít ngày, Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo

21:21 , 09/10/2025
“Tôi nghĩ mình đủ thông minh và tỉnh táo, ai ngờ vẫn suýt bị lừa bởi một cuộc gọi”

“Tôi nghĩ mình đủ thông minh và tỉnh táo, ai ngờ vẫn suýt bị lừa bởi một cuộc gọi”

17:54 , 09/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên