Lần đầu tiên lên tiếng về kế hoạch hòa bình, Tổng thống Putin tuyên bố: Sẵn sàng chiến đấu đến cùng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ đến Moscow vào nửa đầu tuần tới để thảo luận về đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Bishkek, Kyrgyzstan, hôm thứ Năm, ông Putin cho biết không có dự thảo thỏa thuận hòa bình nào được nhất trí trong các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Ukraine, mà chỉ có một danh sách các vấn đề cần thảo luận.

Ông Putin nói việc ký bất kỳ văn bản nào với giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine là "vô nghĩa", đồng thời cáo buộc Tổng thống Zelenskyy thiếu tính chính danh để ký kết thỏa thuận.

Trong một loạt tuyên bố cứng rắn về kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ đề xuất cho đến nay, ông Putin đã nhắc lại một số yêu cầu cứng rắn nhất của Nga, bao gồm việc quân đội Ukraine phải rút khỏi lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Ông Putin loại trừ khả năng ký bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trước khi quân đội Ukraine rút đi.

"Nếu quân đội Ukraine rời khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thì hành động quân sự sẽ dừng lại. Nếu họ không rời đi, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng vũ lực", ông Putin nói.

Ông cũng cho biết việc công nhận sự chiếm đóng của Nga đối với Crimea, Donbas và một phần miền đông và miền nam Ukraine phải là một phần trong các cuộc đàm phán.

Putin thể hiện sự tự tin về vị thế chiến trường của Nga, khẳng định có "động lực tích cực" ở khắp mọi nơi trên mặt trận. Tổng thống cho biết Nga về nguyên tắc đã sẵn sàng chiến đấu với người Ukraine cuối cùng.

Trước chuyến thăm dự kiến của Witkoff tới Moscow vào tuần tới, Putin cho biết các đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ "có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai".

Tổng thống Nga cũng trả lời các câu hỏi về đoạn ghi âm bị rò rỉ của cuộc điện đàm được cho là giữa đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, và trợ lý cấp cao của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, trong đó Witkoff dường như đang tư vấn cho Ushakov về cách Moscow có thể trình bày các kế hoạch hòa bình của riêng mình với Trump.

"Đây có thể là tin giả", ông Putin nói. "Có lẽ họ thực sự đã nghe lén. Thực ra, đây là một hành vi phạm pháp".