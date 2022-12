Lần đầu tiên tỉnh này lọt top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước 11 tháng đầu năm

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng đầu năm 2022, top 10 địa phương thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất cả nước gồm có: TP. HCM, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Nghệ An.

Top 10 địa phương thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất cả nước trong 11 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong đó, Nghệ An thu hút dòng vốn FDI với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 883,04 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2022.



Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2022, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Theo đó, đây là lần đầu tiên Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước trong 11 tháng đầu năm.

Cũng trong kỳ họp, UBND đưa ra sơ bộ về kết quá tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An trong năm 2022.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,05%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 15.857 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,870 tỷ USD; tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 106.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 56-57 triệu đồng.

Về thu hút đầu tư, tính đến tháng 11/2022, Nghệ An đã cấp mới 92 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 28.390 tỷ đồng; điều chỉnh 98 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 50,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thực tế, Nghệ An đã tận dụng triệt để tiềm năng sẵn có để đạt được kết quả tốt như vậy trong thu hút FDI. Theo UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Cùng với đó, Nghệ An có tài nguyên rừng, biển và các loại khoáng sản.

Các loại khoáng sản mà Nghệ An sở hữu có giá trị kinh tế và tiềm năng là đá hoa trắng, quặng thiếc, vàng, chì - kẽm, sắt, đá quý, đá vôi xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng,.. Theo đó, Nghệ An có nguồn tài nguyên tiềm năng phục vụ cho ngành xây dựng.

Trong những năm qua, Nghệ An đã nỗ lực trong việc cải thiện hệ thống giao thông. Hiện nay, hệ thống giao thông của tỉnh hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, cảng hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và các cửa khẩu.

Do đó, tỉnh là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, giao thương giữa hai miền Bắc Nam cả nước cũng như trong tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Tỉnh có 5 tuyến đường bộ ngang hướng Đông Tây nối với Lào. Từ đó, hệ thống giao thông của tỉnh có tiềm năng trong phát triển logistics.

Ngoài ra, các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) của tỉnh cũng đang được chú trọng phát triển để thu hút đầu tư. Tính đến nay, toàn tỉnh có 11 KCN và 1 khu công nghệ cao rộng 94 ha. Trong đó, tỉnh có 5 KCN thuộc KKT Đông Nam với diện tích quy hoạch là 4.532 ha và 6 KCN ngoài KKT Đông Nam với diện tích quy hoạch là 1.660 ha.

Theo định hướng phát triển trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tập trung thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào KKT Đông Nam, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh sẽ lấp đầy diện tích đã xây dựng hạ tầng trong các KCN VSIP, WHA giai đoạn 1, Hoàng Mai 1.

Đặc biệt. tỉnh ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nghệ An sẽ không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án khai thác tận dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Để thu hút dòng vốn đầu tư nhiều hơn nữa nhằm phát triển kinh tế, Nghê An đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng cảng nước sâu và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Vinh. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như đường cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển.