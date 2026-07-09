Lần đầu tiên vượt thu ngân sách cả năm chỉ trong 6 tháng, Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 2026

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Lần đầu tiên hoàn thành thu ngân sách trước 06 tháng

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ những biến động của tình hình kinh tế thế giới, cạnh tranh thương mại, diễn biến thị trường và những yêu cầu mới trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, song với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định.

Qua đó, nhiều lĩnh vực của Tỉnh Lạng Sơn có chuyển biến tích cực: Lần đầu tiên hoàn thành thu ngân sách trước 06 tháng so với dự toán được giao (đạt 15.080.891 triệu đồng, đạt 112,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 111,9% so với dự toán tỉnh giao).

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (bình quân chung cả nước 35,5%) đứng thứ 13/34 tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo an toàn, đúng cơ cấu, số lượng theo quy định.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh giảm 723 thôn, tổ dân phố. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm,…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lạng Sơn sẽ xem xét thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm để phân tích những kết quả đạt được, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp có tính khả thi, sát với thực tiễn.

Đồng thời quyết định thông qua 19 dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách, chương trình phát triển nhà ở, các chính sách về giáo dục, thể thao, tư pháp và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy mọi động lực cho phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị HĐND tỉnh chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, cơ chế, chính sách theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, mạnh dạn sửa đổi, bãi bỏ những nội dung không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời kịp thời thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy mọi động lực cho phát triển nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra; rà soát từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực, từng dự án để có giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài; kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả năng thực hiện, không để tiếp tục xảy ra tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư; thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số; tiếp tục rà soát cơ chế phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm mục tiêu nhằm phát huy tối đa nguồn lực để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tại kỳ họp.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026 tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chủ động, khẩn trương, tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, cụ thể hóa các mục tiêu của Trung ương, của tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 thành các nhiệm vụ cụ thể bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; theo dõi sát, nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án, kịch bản, phản ứng kịp thời trước các vấn đề phức tạp.

Qua đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 7,02% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,82%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, dịch vụ tăng 7,42%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,49%.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 30/6/2026 đạt 57,69 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 18,24 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ, nhập khẩu 39,45 tỷ USD, tăng 44%).

Tính riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 4,85 tỷ USD, đạt 72% kế hoạch, tăng 77% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 654 triệu USD, đạt 27,7% kế hoạch, giảm 10%; nhập khẩu 4,20 tỷ USD, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 109%). Hàng địa phương xuất khẩu đạt 97 triệu USD, đạt 48,2% kế hoạch, tăng 31,08% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, hàng hóa được cung ứng đầy đủ, nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm là 1.388,6 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch giao đầu năm, đạt 39,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025, tỉnh Lạng Sơn được xếp vào nhóm 13 tỉnh có chất lượng điều hành "Khá" của cả nước.

Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong 6 tháng cuối năm UBND đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, tập trung tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch và đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tiếp tục triển khai hiệu quả 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đột phá phát triển các lĩnh vực then chốt về kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, rà soát, điều chỉnh bổ sung kịch bản đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu. Hoàn thành giai đoạn 1 Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;….