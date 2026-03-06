Lần đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND Hà Nội, Phó Chủ tịch T&T Đỗ Vinh Quang nói gì?

Ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, có trình độ Thạc sĩ Quản trị tài chính, hiện cư trú tại phường Cửa Nam (Hà Nội). Theo ông, quá trình học tập ở nước ngoài và làm việc tại Việt Nam giúp ông nhận ra rằng sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách phát triển.

“Chính điều đó thôi thúc tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn thông qua vai trò đại biểu dân cử, trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền”, ông Quang chia sẻ.

Phát triển công nghiệp gắn với công nghệ và chuỗi cung ứng

Theo ông Quang, các xã thuộc đơn vị bầu cử số 30 đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, Quang Minh tập trung nhiều hoạt động công nghiệp – dịch vụ, còn Tiến Thắng đang triển khai khu công nghiệp quy mô khoảng 450 ha với mục tiêu tăng trưởng trên 10,5%/năm.

Tuy nhiên, ông cho rằng phát triển kinh tế không chỉ dừng ở mở rộng quy mô mà cần hướng tới chất lượng và tính bền vững , đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Phát triển công nghiệp cần đi đôi với kiểm soát môi trường, nâng cao năng suất lao động và ứng dụng khoa học – công nghệ, đúng theo tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, ông nói.

Từ kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp, ông Quang cho rằng cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng , từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Bên cạnh đó, các cụm công nghiệp cũng cần được phát triển theo hướng xanh và bền vững , gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Nâng giá trị nông nghiệp truyền thống

Bên cạnh công nghiệp, ông Quang cho rằng nông nghiệp vẫn là thế mạnh của các xã Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng và Tiến Thắng , song giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo ông, một trong những hướng đi quan trọng là chuẩn hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ phù hợp , qua đó nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Ông cũng đề xuất hỗ trợ các hợp tác xã, làng nghề xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại , đồng thời tạo điều kiện để các mô hình sản xuất tiếp cận nguồn vốn minh bạch và ổn định.

“Mục tiêu là chuyển từ phát triển dựa vào đất sang phát triển dựa vào sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính địa bàn của mình”, ông Quang nhấn mạnh.

Đầu tư cho thế hệ trẻ và phát triển thể thao học đường

Ngoài phát triển kinh tế, ông Quang cho rằng đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, là nền tảng lâu dài của mỗi địa phương .

Với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội , ông cho biết trong nhiều năm qua đội bóng đã đào tạo và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Từ kinh nghiệm đó, ông cho rằng việc tạo ra môi trường phát triển phù hợp ngay từ cơ sở là yếu tố quan trọng để phát hiện và nuôi dưỡng tài năng.

Ông cho biết sẽ phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường , xây dựng lộ trình đào tạo năng khiếu bài bản, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất và sân bãi cho thanh thiếu niên địa phương.

Theo ông, mục tiêu không chỉ là tìm kiếm tài năng thể thao mà còn giúp các em rèn luyện kỷ luật, ý chí và tinh thần đồng đội .

Tăng cường hoạt động an sinh xã hội

Song song với các định hướng phát triển kinh tế và giáo dục, ông Quang cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Các chương trình hỗ trợ dự kiến tập trung vào gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh vượt khó , đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh kế cho người dân.

“Là người trẻ lần đầu được giới thiệu ứng cử, tôi ý thức rằng mình cần tiếp tục học hỏi từ các thế hệ đi trước và từ chính những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cử tri”, ông Quang chia sẻ.

Ông cũng cho biết nếu được tín nhiệm, mỗi lá phiếu của cử tri sẽ là trách nhiệm để ông nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đời sống của người dân tại địa phương .