Lan hồ điệp có màu “siêu lạ” giá từ 350.000 đồng/cành, chị em đua nhau mua về chưng Tết

Càng gần những ngày cuối năm, thị trường hoa Tết càng trở nên nhộn nhịp. Những ngày này, không khó để có thể tìm được những chậu lan hồ điệp với đủ mọi màu sắc như trắng, tím, vàng, hồng, đỏ, cam… Tuy nhiên, năm nay, trên thị trường xuất hiện loại lan hồ điệp màu xanh đặc biệt khiến nhiều người thích thú và đặt mua về chơi.

Chủ tiệm hoa Mộc Lan ở Tam Hiệp (Hà Nội) cho hay, lan hồ điệp xanh có màu sắc đặc biệt và hiếm nên những ngày gần đây số lượng nhiều tìm đến cửa hàng đặt mua rất đông. Loại hoa này được chị nhập về từ Đà Lạt.

"Giá lan hồ điệp xanh dao động tùy thuộc vào số lượng cành và kích cỡ hoa. Đơn cử, loại 8 bông/cành size A+ có giá trên 1 triệu đồng/cành, loại 5 bông/cành giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/cành. Ngoài ra, nếu khách hàng muốn mua thêm chậu thì có các loại như chậu gốm, sứ, bọt biển có giá từ 250.000-350.000 đồng/chậu".

Lan hồ điệp blue sky được bán với giá từ 350.000 đồng/cành. (Ảnh: Thơm Phạm)

Chị Phương Anh, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Đội Cấn (Hà Nội) cho biết, lan hồ điệp xanh đang là một trong những loại hoa hot nhất của cửa hàng. Khách mua chủ yếu là các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng mua biếu tặng. Hiện dòng hồ điệp xanh lam tại cửa hàng chị không còn nhiều, đã bán hết 2/3 lượng hoa đã có.

Chia sẻ về màu sắc của hoa lan hồ điệp màu xanh, chị cho biết thêm, muốn lan hồ điệp có màu này thì nhà vườn phải dùng 2 phương pháp là phun màu trực tiếp vào cánh hoa hoặc cho ăn màu từ dưới gốc. Tuy nhiên, nếu phun trực tiếp thì hoa không được đẹp, không chơi được lâu. Còn nếu cây hoa được cho ăn màu vào gốc từ lúc còn nụ thì toàn bộ màu được ngấm vào các mô, hoa nở ra màu xanh, cây rất khoẻ, hoa đẹp, có thể chơi được từ 1,5-3 tháng, tùy vào cách chăm sóc.

Hoa có màu xanh khá lạ và bắt mắt.

Chị Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, lan hồ điệp có ý nghĩa đại diện cho sự may mắn, tài lộc, sang trọng và sung túc. Những cánh hoa lan tròn trịa còn mang ý nghĩa cho sự trọn vẹn, viên mãn và may mắn. Do đó, năm nào chị cũng lựa chọn mua 2-3 chậu hoa về chưng Tết.

"Năm nay tôi thấy trên thị trường xuất hiện màu xanh khá lạ và bắt mắt nên quyết định đặt mua 2 chậu. Loại này đã nở 7-9 bông nên giá 800.000 đồng/cây, 2 chậu hoa tôi mua hết khoảng 8 triệu đồng. Theo như hướng dẫn của chủ cửa hàng, dòng hồ điệp này chơi sẽ bền, được khoảng 1,5-2 tháng giống như các dòng truyền thống".

