Lan Phương lần đầu công khai học phí KHỦNG của 2 con gái: Nghe mà toát mồ hôi, đúng là người có thu nhập 7 tỷ/năm!

Chiều 17/9, TAND Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy. Trong phiên toà, nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, bản thân đủ tài chính, điều kiện nuôi 2 con gái là Lina (7 tuổi) và Mia (18 tháng). Theo chia sẻ của Lan Phương, chi phí nuôi 2 bé mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng, tiền học phí của 2 con lần lượt là 528 triệu và 320 triệu đồng/năm, cùng các chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu.

Như vậy, riêng tiền học phí đã lên tới 848 triệu đồng/năm. Con số này khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mức độ chịu chi của nữ diễn viên cho việc học của các con.

Lan Phương và 2 con gái

Được biết, Lan Phương đang sống trong căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thêm thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh (tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng một năm)... Trong khi đó, David Duffy công khai thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm...

Kết thúc phiên toà xét xử, Lan Phương có quyền nuôi dưỡng hai con. David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng hàng tháng.

Lan Phương - Bà mẹ có học vấn khủng top đầu showbiz Việt, cùng cách nuôi dạy con đáng nể

Lan Phương sinh ra ở Hà Nội, từng sống một năm tại Liên Xô nên biết chút tiếng Nga từ nhỏ. Sau này, cô học chuyên Anh tại trường chuyên Lê Quý Đôn, 12 năm liền là học sinh giỏi, nổi bật cả học tập lẫn nghệ thuật. Năm 15 tuổi, cô đại diện TP Vũng Tàu tham dự hội nghị trẻ em châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô học song song Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Lan Phương hiện có thể nói tiếng Anh, Nhật, Pháp và từng gây ấn tượng mạnh trong chương trình IELTS Face-off nhờ khả năng tiếng Anh trôi chảy.

Kể từ khi làm mẹ, Lan Phương không ít lần chia sẻ quan điểm nuôi dạy con, chẳng hạn như việc cô không ủng hộ việc sử dụng đòn roi, hoặc chê bai, quát mắng trẻ. Sau khi có Lina, Lan Phương chưa từng đánh mắng hay to tiếng, mà chỉ theo sát, động viên để khuyến khích con tự khám phá thế giới xung quanh.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn. Đúng, sau này con có thể thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn sẽ còn mãi và rất rõ ràng. Người lớn hãy tự hỏi chính mình về cảm giác đó".

Khi sinh con thứ hai, Lan Phương lại có cách vô cùng khéo léo để kết nối các con, khiến chị gái Lina yêu thương Mia, có ý thức phụ giúp mẹ chăm em. Cô từng chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách chân thành với fan cũng là một bà mẹ bỉm sữa: "Em đừng làm áp lực với bạn đầu là phải yêu em, phải nhường em, phải chiều em; luôn dành thời gian và đối xử công bằng với 2 bé thì chị nghĩ bé lớn sẽ dần hiểu và yêu em một cách tự nhiên hơn".

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên theo sát, kèm cặp con học tập, chăm chỉ con đưa con đến những địa điểm tốt cho trẻ như bảo tàng, công viên,... Có lần nữ diễn viên đưa con đi thăm thú Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Lần khác, cô lại đưa con đi chơi ở Văn miếu Quốc tử giám. Bé Lina khi được mẹ cho đi Văn miếu chơi đã rất thích thú, chạy nhảy, khám phá khắp nơi.

Là một người nói được nhiều ngôn ngữ, Lan Phương cũng rất chú ý đến việc dạy ngôn ngữ cho con. Bí quyết của cô là cho con tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên, không ép buộc.

Vài năm trước, Lan Phương chia sẻ: Cô cùng chồng nuôi dạy con gái Lina theo hướng song ngữ, bố nói tiếng Anh, bà ngoại nói tiếng Việt, còn cô dùng cả hai ngôn ngữ để bù đắp thời gian chồng vắng nhà. Cô không ép buộc ai trong gia đình phải học ngôn ngữ nào, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên trên nền tảng yêu thương và tôn trọng.

Với Lan Phương, ngôn ngữ tốt nhất là "ngôn ngữ của tình yêu". Nhờ cách giáo dục này, Lina mới 4 tuổi đã biết đọc – viết tiếng Việt và tiếng Anh, đếm số đến hàng trăm, yêu sách và thích khám phá. Cô bé còn được mẹ coi là "bạn thân nhất", một người nhỏ tuổi nhưng giàu quyết tâm và không ngừng học hỏi.