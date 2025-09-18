Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lan Phương lần đầu công khai học phí KHỦNG của 2 con gái: Nghe mà toát mồ hôi, đúng là người có thu nhập 7 tỷ/năm!

18-09-2025 - 15:17 PM | Sống

Con số khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mức độ chịu chi của nữ diễn viên cho việc học của các con.

Chiều 17/9, TAND Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy. Trong phiên toà, nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, bản thân đủ tài chính, điều kiện nuôi 2 con gái là Lina (7 tuổi) và Mia (18 tháng). Theo chia sẻ của Lan Phương, chi phí nuôi 2 bé mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng, tiền học phí của 2 con lần lượt là 528 triệu và 320 triệu đồng/năm, cùng các chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu.

Như vậy, riêng tiền học phí đã lên tới 848 triệu đồng/năm. Con số này khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mức độ chịu chi của nữ diễn viên cho việc học của các con. 

Lan Phương lần đầu công khai học phí KHỦNG của 2 con gái: Nghe mà toát mồ hôi, đúng là người có thu nhập 7 tỷ/năm!- Ảnh 1.

Lan Phương và 2 con gái

Được biết, Lan Phương đang sống trong căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thêm thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh (tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng một năm)... Trong khi đó, David Duffy công khai thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm...

Kết thúc phiên toà xét xử, Lan Phương có quyền nuôi dưỡng hai con. David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng hàng tháng.

Lan Phương - Bà mẹ có học vấn khủng top đầu showbiz Việt, cùng cách nuôi dạy con đáng nể

Lan Phương sinh ra ở Hà Nội, từng sống một năm tại Liên Xô nên biết chút tiếng Nga từ nhỏ. Sau này, cô học chuyên Anh tại trường chuyên Lê Quý Đôn, 12 năm liền là học sinh giỏi, nổi bật cả học tập lẫn nghệ thuật. Năm 15 tuổi, cô đại diện TP Vũng Tàu tham dự hội nghị trẻ em châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô học song song Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Lan Phương hiện có thể nói tiếng Anh, Nhật, Pháp và từng gây ấn tượng mạnh trong chương trình IELTS Face-off nhờ khả năng tiếng Anh trôi chảy.

Kể từ khi làm mẹ, Lan Phương không ít lần chia sẻ quan điểm nuôi dạy con, chẳng hạn như việc cô không ủng hộ việc sử dụng đòn roi, hoặc chê bai, quát mắng trẻ. Sau khi có Lina, Lan Phương chưa từng đánh mắng hay to tiếng, mà chỉ theo sát, động viên để khuyến khích con tự khám phá thế giới xung quanh.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn. Đúng, sau này con có thể thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn sẽ còn mãi và rất rõ ràng. Người lớn hãy tự hỏi chính mình về cảm giác đó".

Khi sinh con thứ hai, Lan Phương lại có cách vô cùng khéo léo để kết nối các con, khiến chị gái Lina yêu thương Mia, có ý thức phụ giúp mẹ chăm em. Cô từng chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách chân thành với fan cũng là một bà mẹ bỉm sữa: "Em đừng làm áp lực với bạn đầu là phải yêu em, phải nhường em, phải chiều em; luôn dành thời gian và đối xử công bằng với 2 bé thì chị nghĩ bé lớn sẽ dần hiểu và yêu em một cách tự nhiên hơn".

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên theo sát, kèm cặp con học tập, chăm chỉ con đưa con đến những địa điểm tốt cho trẻ như bảo tàng, công viên,... Có lần nữ diễn viên đưa con đi thăm thú Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Lần khác, cô lại đưa con đi chơi ở Văn miếu Quốc tử giám. Bé Lina khi được mẹ cho đi Văn miếu chơi đã rất thích thú, chạy nhảy, khám phá khắp nơi. 

Là một người nói được nhiều ngôn ngữ, Lan Phương cũng rất chú ý đến việc dạy ngôn ngữ cho con. Bí quyết của cô là cho con tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên, không ép buộc. 

Vài năm trước, Lan Phương chia sẻ: Cô cùng chồng nuôi dạy con gái Lina theo hướng song ngữ, bố nói tiếng Anh, bà ngoại nói tiếng Việt, còn cô dùng cả hai ngôn ngữ để bù đắp thời gian chồng vắng nhà. Cô không ép buộc ai trong gia đình phải học ngôn ngữ nào, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên trên nền tảng yêu thương và tôn trọng. 

Với Lan Phương, ngôn ngữ tốt nhất là "ngôn ngữ của tình yêu". Nhờ cách giáo dục này, Lina mới 4 tuổi đã biết đọc – viết tiếng Việt và tiếng Anh, đếm số đến hàng trăm, yêu sách và thích khám phá. Cô bé còn được mẹ coi là "bạn thân nhất", một người nhỏ tuổi nhưng giàu quyết tâm và không ngừng học hỏi.

Lan Phương chia sẻ sau hình ảnh bạo bệnh, tiết lộ thông tin về "bạo hành tâm lý"

Theo Minh Châu

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép Nổi bật

Bài phát biểu "chạm nỗi lòng tuổi trung niên", 700 người cười nghiêng ngả: Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

Bài phát biểu "chạm nỗi lòng tuổi trung niên", 700 người cười nghiêng ngả: Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

14:59 , 18/09/2025
Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa “dưỡng nhan”, đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa “dưỡng nhan”, đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

14:55 , 18/09/2025
Khoảnh khắc trong lớp học khiến triệu người rơi nước mắt: "Mình có mẹ là đã quá may mắn rồi'

Khoảnh khắc trong lớp học khiến triệu người rơi nước mắt: "Mình có mẹ là đã quá may mắn rồi'

14:50 , 18/09/2025
Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ

Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ

14:32 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên