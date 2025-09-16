Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng

16-09-2025 - 10:22 AM | Sống

Trước những ý kiến trái chiều, Lan Phương đã lên tiếng chia sẻ chi tiết toàn bộ lịch trình thời gian tham gia phiên tòa xét xử ly hôn.

Ngày 9/9 vừa qua, diễn viên Lan Phương đã tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn với chồng ngoại quốc. Đi cùng với cô còn có con gái thứ 2, khoảnh khắc Lan Phương địu nhóc tỳ tới phiên tòa trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên mạng xã hội.

Trước ý kiến cho rằng nữ diễn viên chỉ toàn than vãn, Lan Phương đã chia sẻ một bài viết dài, tường thuật chi tiết hành trình một ngày của mình khi ra tòa. Cô tiết lộ nhận được thông tin bất ngờ hoãn phiên tòa vào buổi tối hôm trước. Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng trong suốt hành trình, việc ôm con đi cùng không phải gánh nặng mà là niềm hạnh phúc. Lan Phương cho biết cô ở một mình chăm sóc cho các con, người giúp việc chỉ làm buổi chiều tối và ở lại khi có yêu cầu. 

Nữ diễn viên khẳng định: "Phương không than thở gì cả, Phương rất hạnh phúc khi bên con. Và Phương không có lựa chọn nào tốt hơn cho buổi sáng hôm đó cả. Phương ở một mình với 2 con, chị giúp việc làm buổi chiều tối, chỉ ở lại khi cần thôi". 

Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng- Ảnh 1.

Trước những ý kiến trái chiều, Lan Phương đã lên tiếng tường thuật chi tiết toàn bộ thời gian tham gia phiên tòa xét xử ly hôn

Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng- Ảnh 2.

Lan Phương phủ nhận việc bản thân than thở, khẳng định trong suốt hành trình, việc ôm con đi cùng không phải gánh nặng mà là niềm hạnh phúc

Kể từ sau khi công khai chuyện hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên liên tục đăng tải những chia sẻ xoay quanh cuộc sống và tâm trạng của một bà mẹ đơn thân. Vừa qua, một cư dân mạng đã để lại bình luận góp ý, cho rằng cô không nên đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội.

"Không giải thích, không kể lể, không than vãn… giữ im lặng trên mạng xã hội và sống theo điều mình cho là đúng, toàn tâm cho công việc, bản thân và con là điều chị cần làm lúc này. Sau này đi qua rồi nội tâm chị sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em là người bình thường và cảm nhận của em là thấy chị đưa chuyện riêng không vui của gia đình lên quá nhiều, chưa biết câu chuyện đúng sai thế nào nhưng điều đó không cần thiết chị ạ. Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vui và điều tích cực thì hơn, chia sẻ điều ngược lại quá nhiều có khi lại mất hay". 

Diễn viên Lan Phương cũng nhanh chóng phản hồi: "Vì em chưa biết và hiểu cuộc sống của chị thế nào em à. Cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ cùng chị".

Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng- Ảnh 3.

Lan Phương từng lên tiếng đáp trả khi được khuyên bớt kể lể than vãn trên mạng xã hội

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt vào cuối tháng 7/2025. Cô tiết lộ đã đơn phương nộp đơn ly hôn với chồng Tây từ tháng 5. Vừa qua, diễn viên chia sẻ đã rao bán căn hộ ở Đà Nẵng. Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới.

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng- Ảnh 4.

1 tháng sau khi ly hôn, Lan Phương từng thừa nhận cảm thấy mông lung bất định, xúc động khi nghĩ tới 2 con gái

Tại sao Lan Phương lại địu con nhỏ tới toà xử ly hôn với chồng Tây?

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
U50 Trương Ngọc Ánh vẫn có rãnh bụng săn chắc: Rất chăm tập 2 bộ môn, bộ môn thứ 2 đang khiến cả thế giới "điên đảo"

U50 Trương Ngọc Ánh vẫn có rãnh bụng săn chắc: Rất chăm tập 2 bộ môn, bộ môn thứ 2 đang khiến cả thế giới "điên đảo" Nổi bật

“Kỳ lân châu Á” trong rừng Trường Sơn: Báu vật bí ẩn được cả thế giới bảo vệ

“Kỳ lân châu Á” trong rừng Trường Sơn: Báu vật bí ẩn được cả thế giới bảo vệ Nổi bật

Hàng nghìn khán giả hòa trong không gian văn hóa nghệ thuật La Tiên Show – The Cội

Hàng nghìn khán giả hòa trong không gian văn hóa nghệ thuật La Tiên Show – The Cội

10:00 , 16/09/2025
1 thói quen Tăng Thanh Hà vẫn làm từ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đường tiêu hóa: Không ngờ lại có tác dụng giữ cân tự nhiên

1 thói quen Tăng Thanh Hà vẫn làm từ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đường tiêu hóa: Không ngờ lại có tác dụng giữ cân tự nhiên

09:45 , 16/09/2025
Người có nhiều bằng cấp nhất thế giới

Người có nhiều bằng cấp nhất thế giới

09:40 , 16/09/2025
Nữ NSND 83 tuổi: "Có những hôm đói lắm, đói run người"

Nữ NSND 83 tuổi: "Có những hôm đói lắm, đói run người"

09:34 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên