Tại sao Lan Phương lại địu con nhỏ tới toà xử ly hôn với chồng Tây?

Tưởng như đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên chồng ngoại quốc, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt sau 7 năm chung sống vào cuối tháng 7. Cô tiết lộ đã nộp đơn để ly hôn đơn phương vào tháng 5.

Sáng 9/9, diễn viên Lan Phương đã tới phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa cô và ông xã người Anh – David Duffly. Đáng chú ý, cô xuất hiện với trang phục đơn giản và còn bồng bế địu con gái tới tòa.

Thẩm phán sau đó thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn của Lan Phương và ông xã do phía bị đơn là David Duffly không có mặt và có đơn xin hoãn. Thư ký hội đồng xét xử đề nghị Lan Phương ở lại để nhận quyết định dời phiên tòa sang ngày 17/9.

Trên trang cá nhân, Lan Phương đã đăng tải bài viết dài chia sẻ lý do phải đem con cùng tới phiên tòa xét xử chuyện ly hôn. Cô cho biết con gái từ sáng sớm đã bị ốm, chỉ quấn mẹ nên phải đưa cùng đi tới tòa.

"3 giờ sáng nay, Mia thức dậy, con nóng ran người, thở khò khè, mẹ ôm giúp con ngủ lại nhưng bé vật vã mãi, ti mẹ, rồi lại nhoài lên nằm trên ngực mẹ, mẹ mỏi quá đặt Mia xuống giường thì con lại leo lên. Mãi con cũng ngủ được thêm 1 chút rồi lại tỉnh. Cứ thế đến 6 giờ sáng.

Ngủ dậy, là Mia bám mẹ không rời. Vừa ôm con, vừa đánh vật với Lina để cho con ăn sáng và kịp 7h30 xuống đúng giờ xe buýt của trường đón. Theo kế hoạch thì đưa Mia đến trường xong là mẹ ra toà xét xử sơ thẩm- nhưng hôm nay ốm Mia không đi nhà trẻ được, lại rất bám mẹ nên mẹ đưa Mia cùng đến toà và sau đó đi khám luôn. Dù sao tối qua cũng đã được thông báo việc xét xử đã bị hoãn nên sáng nay sẽ chỉ cần có mặt, lấy quyết định cho ngày xét xử tiếp theo thôi". Lan Phương tiết lộ con bị viêm phế quản, viêm mũi và cô cũng bị ốm theo.

Lan Phương cho biết do con gái bị ốm, chỉ quấn mẹ nên mới buộc phải đưa đi cùng tới tòa

Con gái của nữ diễn viên nhận kết quả bị viêm phế quản, viêm mũi

Việc Lan Phương đưa con gái đi cùng tới tòa vấp phải không ít những ý kiến trái chiều từ khán giả. Một netizen đã để lại bình luận: "Lan Phương không có người thân, không có người giúp việc, không có bạn bè hay sao mà việc gì cũng kiểu như phải giải quyết 1 mình vậy. Có nên đưa con đến tòa không. Là người nổi tiếng cô mong Lan Phương hãy cân nhắc kỹ những chia sẻ của mình trên mạng xã hội".

Trước thắc mắc của netizen, Lan Phương lên tiếng phân trần: "Dạ em có chia sẻ kỹ lý do vì sao đưa con theo cùng rồi ạ. Để kịp chuẩn bị cho con đi học lúc 7h30 và kịp đến tòa lúc 8h30 thì chỉ có cách làm thật nhanh rồi ôm con đi thôi mới kịp ạ".

Lan Phương lên tiếng giải thích vì vướng tranh cãi do địu con gái tới phiên tòa xét xử vụ ly hôn với chồng ngoại quốc

Năm 2018, Lan Phương kết hôn với ông xã người Anh – David Duffly

1 tháng sau thông báo rạn nứt hôn nhân, nữ diễn viên có bài đăng dài chiêm nghiệm trên trang cá nhân. Cô thừa nhận cảm thấy mông lung bất định và bật khóc khi nghĩ về các con. Cô trải lòng: "Hôm ấy, lần đầu tiên tự lái xe đường dài chở 2 con đi đến tận Hạ Long rồi lên ở du thuyền 2 ngày 1 đêm. Đêm xuống, trên tàu, tiếng máy chạy, các âm thanh không quen thuộc từ bên ngoài làm Phương mông lung nghĩ về những điều bất định.

Nằm ôm con và cảm nhận rõ nhất rằng từ giờ mình sẽ là người luôn phải mạnh mẽ, để bảo vệ các con, bảo vệ chính mình trong cuộc đời này. Cảm giác ấy hơi choáng ngợp làm mình chảy nước mắt. Nhưng không sao có mẹ ở bên, các con sẽ luôn được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tốt nhất có thể. Mẹ hứa với các con như vậy".

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".