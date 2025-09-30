Làn sóng công nghiệp tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản Thủy Nguyên - Hải Phòng

Được thúc đẩy bởi quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới và làn sóng phát triển công nghiệp, Thủy Nguyên ngày càng khẳng định sức hút với nhà đầu tư bất động sản.

Thủy Nguyên - mắt xích chiến lược trong chuỗi liên kết vùng

Thủy Nguyên sở hữu vị trí địa lý chiến lược, gần hệ thống cảng biển nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi, dễ dàng kết nối đến Hà Nội, Quảng Ninh thông qua quốc lộ 5, quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái…, tạo lợi thế vận chuyển và liên kết vùng mạnh mẽ.

Trong 5 năm gần đây, thành phố Hải Phòng dành nguồn lực lớn đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị và giao thông, khai thác thế mạnh vị trí và gia tăng kết nối cho Thủy Nguyên với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm. Cầu Nguyễn Trãi, cầu Lại Xuân, đại lộ 359C, đường ven sông…, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm cũ chỉ còn 10-15 phút.

Các dự án như Quốc lộ 10, đường tỉnh 359, đường tỉnh 352, đường Đỗ Mười kéo dài... đã được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương đồng thời tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, tạo tiền đề để Thủy Nguyên thuận lợi đón những làn sóng FDI mới.

Tâm điểm thu hút FDI

Năm 2024, Thủy Nguyên đứng thứ 3 Hải Phòng về số lượng doanh nghiệp (chỉ sau quận Hải An và quận An Dương) với 2.056 doanh nghiệp, với tổng doanh thu gần 53 nghìn tỷ đồng. Nổi bật trên địa bàn là Khu công nghiệp (KCN) VSIP có quy mô lên đến 1.600 ha, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động.

Nam Cầu Kiền, KCN sinh thái tiên phong của Việt Nam đặt tại Thủy Nguyên đang nước rút mở rộng giai đoạn 2. Vừa qua, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành nghị quyết thu hồi 204ha đất phục vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thuỷ Nguyên giai đoạn 1 ngay sau khi KCN này được thông qua chủ trương đầu tư. Hạ tầng, quỹ đất đã được chuẩn bị để Thủy Nguyên trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp theo hướng quốc tế hóa, bền vững, bài bản.

Cú huých cho thị trường BĐS Thủy Nguyên - Hải Phòng thăng hạng

Kinh tế công nghiệp phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện kéo theo sự phát triển của thương mại, dịch vụ cũng như hạ tầng đô thị. Những mô hình cũ dần không còn phù hợp với một điểm đến đang hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị kinh tế khu vực và quốc tế. Thay vào đó là những đô thị kiểu mẫu, quy hoạch bài bản cùng những sản phẩm thông minh đáp ứng nhu cầu của dòng chảy nhân lực chất lượng cao hội tụ tại Thủy Nguyên.

Nổi bật trong đó là dự án Vlasta - Thủy Nguyên, tọa lạc trên trục đường 359C - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp tới KCN VSIP, Trung tâm Hành chính - Chính trị TP. Hải Phòng; dễ dàng thông qua Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 359… để đến mọi khu vực trong nội thành và lân cận. Tối ưu lợi thế vị trí, nhà phát triển Văn Phú đã dành tâm huyết nghiên cứu để kiến tạo một điểm đến đón đầu chu kỳ phồn thịnh mới của thành phố Cảng, tiêu biểu là Phân khu Phú Quý mới ra mắt.

Signature Home hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng với công viên rộng hơn 1500m2 sau nhà.

Không chỉ tọa lạc tại vị trí lõi đô thị, Phú Quý còn sở hữu địa thế "tựa sơn hướng thủy" - vừa kiến tạo môi trường sống an lành, thịnh vượng cho gia chủ; vừa mở ra không gian sống thoáng mát, hòa hợp thiên nhiên. Phân khu mang đến tiềm năng khai thác linh hoạt giữa nhu cầu an cư - kinh doanh - tích sản với 3 dòng sản phẩm đa dạng: Hybrid Home (dòng căn đa năng có diện tích nhỏ gọn <70m²), Signature Home (dòng căn nhà vườn có diện tích 80-90m²), Bazaar Home (dòng căn thương phố có diện tích >90m²). Mỗi sản phẩm là một tài sản tinh gọn nhưng mang giá trị tích sản dài lâu cho chủ sở hữu.

Nếu Hybrid Home đa năng, cân bằng trọn vẹn giữa an cư và tối ưu sinh lời thì Signature Home kiến tạo mô hình nhà phố vườn riêng tư với mặt trước kế bên phố xá sầm uất, mặt sau là công viên rộng hơn 1500m². Bazaar Home sở hữu lợi thế thương mại vượt trội với mặt tiền lên đến 21m, phù hợp để phát triển kinh doanh, cho thuê hoặc khai thác dịch vụ đa dạng.

Đặt trong bối cảnh phát triển của Thủy Nguyên, nơi đang từng bước vươn mình trở thành mũi nhọn công nghiệp của toàn khu vực, thì những sản phẩm tại phân khu Phú Quý nói riêng và dự án Vlasta - Thủy Nguyên (hay còn gọi là Khu dân cư Thủy Nguyên tại xã Thủy Đường, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) nói chung sẽ là mảnh ghép góp phần làm nên một diện mạo đô thị mới hiện đại, sầm uất và nhiều triển vọng tăng trưởng dài hạn.