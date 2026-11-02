Làn sóng tháo chạy khỏi Binance lớn chưa từng có, 3,64 tỷ USD vừa bị rút ròng chỉ trong vài giờ

Người dùng Binance đã rút ròng 3,64 tỷ USD khỏi sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới sau khi nền tảng này nối lại dịch vụ vào chủ nhật. Động thái này diễn ra sau vụ đánh cắp kỷ lục trị giá 6,3 tỷ USD.

Trước đó vào tối thứ 5, sàn Binance bị đánh cắp lượng lớn tài sản và phải tạm dừng hoạt động rút tiền trong lúc khẩn trương khắc phục sự cố cũng như điều tra cách tin tặc xâm nhập vào hệ thống. Tới hôm chủ nhật, Binance cho biết đã bắt đầu từng bước khôi phục dịch vụ rút tiền sau vụ tấn công.

Theo thông tin cập nhật do Binance công bố, người dùng đã rút ròng tổng cộng 3,64 tỷ USD chỉ trong vài giờ sau khi dịch vụ rút tiền được mở lại. Con số này tương đương 2,1% tổng giá trị tài sản được lưu giữ trên sàn vào ngày trước khi vụ tấn công xảy ra. Trong vòng 9 tiếng rưỡi kể từ khi hoạt động rút tiền được nối lại, Binance đã xử lý 4,65 tỷ USD tiền rút ra, trong khi lượng tiền gửi vào đạt 1,01 tỷ USD.

Công ty cho biết việc khôi phục theo từng giai đoạn được thiết kế để "mỗi mạng lưới và cặp tài sản có thể được khôi phục một cách thận trọng, với các bước kiểm tra về tính ổn định và bảo mật được hoàn tất trước khi quyền truy cập được mở lại".

Ban đầu, Binance cho phép những người nắm giữ ethereum, USDT và USDC trên blockchain Ethereum rút tài sản, cùng với một số tài sản được lưu giữ trên blockchain BNB Smart Chain. Sau đó trong ngày chủ nhật, Binance cho biết những người nắm giữ các token khác, bao gồm dogecoin và solana trên các blockchain tương ứng, cũng đã có thể rút tài sản.

Binance cho biết đang ưu tiên các token dựa trên nhu cầu của người dùng trong tuần trước, đồng thời cảnh báo người dùng có thể gặp phải "tình trạng chậm trễ tạm thời hoặc thời gian xử lý lâu hơn do lưu lượng giao dịch lớn".

Binance cho biết sẽ hoàn trả tài sản cho những khách hàng bị mất tiền trong vụ tấn công. Công ty đã chuẩn bị được một khoản tiền có giá trị tương đương 95% số tài sản bị đánh cắp, được lấy từ doanh thu của chính Binance và một quỹ khẩn cấp.

Binance đang tìm cách mua lượng token tương ứng với 5% còn lại trên thị trường, đồng thời cho biết đây là những tài sản "có thanh khoản thấp hơn" và cần nhiều thời gian hơn để thu gom với quy mô lớn.

Hôm thứ bảy, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quy trách nhiệm cho TraderTraitor về vụ đánh cắp kỷ lục này. FBI cho biết họ dự kiến số tài sản bị đánh cắp sẽ được chuyển đổi và "tiếp tục được rửa". Năm ngoái, FBI cũng cáo buộc TraderTraitor đứng sau vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền số Bybit.

Song song với đó, Binance đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty phân tích blockchain để điều tra cách thức vụ đánh cắp xảy ra. Công ty cho biết sẽ công bố báo cáo về kết quả điều tra. Cuộc điều tra ban đầu của Binance phát hiện laptop của một kỹ sư đã bị xâm nhập. Tuy nhiên, sau đó công ty cho biết đã phát hiện thêm những "điểm xâm nhập" khác.

Quy mô và tốc độ của vụ đánh cắp đã gây chấn động ngành tiền số. Richard Teng, đồng CEO Binance, cho biết sau vụ việc rằng công ty đang xây dựng lại và kiểm thử lại "toàn bộ hệ thống hạ tầng", đồng thời "tiến hành đánh giá bảo mật toàn diện trên toàn công ty".

"Việc nối lại hoạt động rút tiền là một cột mốc quan trọng, nhưng công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ và hoàn tất quá trình khôi phục", đại diện Binance cho biết.