Lần thứ hai cải tạo nhà, tôi "sống chết" cũng phải làm bằng được 7 thiết kế này và đúng là xứng đáng từng đồng

Thế là khi có cơ hội cải tạo lần hai, tôi quyết định bỏ hết những gì "trông đẹp trên ảnh" để tập trung vào thứ quan trọng nhất: sống dễ chịu và thật sự thoải mái.

Và nhờ 7 thiết kế dưới đây, cả nhà tôi giờ ai cũng khen tôi… quá thông minh!

1. Biến cửa sổ lồi thành bàn trang điểm tiện nghi

Phòng ngủ chính có cửa sổ lồi gắn liền với dàn nóng điều hòa nên không thể tháo. Nếu không khéo, góc đó chỉ để… vứt quần áo. Tôi quyết định biến nó thành bàn trang điểm, tận dụng toàn bộ khoảng trống.

- Phía dưới lắp hai lớp ngăn kéo: lớp dưới có các ô nhỏ đựng trang sức, lớp trên là ngăn ẩn để cất kẹp tóc, mỹ phẩm nhỏ.

- Mặt bàn có thể kéo ra, rộng vừa đủ để ngồi thoải mái mà không chạm chân.

- Bên cạnh là giá lưu trữ dọc – nơi để mỹ phẩm, dưỡng da, nước hoa.

→ Kết quả: Không chỉ tiết kiệm không gian mà còn nhìn cực gọn gàng, sáng sủa.

2. Đóng một nửa ban công – để nửa còn lại làm “vườn nhỏ trong nhà”

Tôi luôn muốn có một góc trồng cây, tắm nắng nhưng không đủ tiền mua nhà có sân. Giải pháp là chia đôi ban công: một phần khép kín làm phòng đọc – khu thư giãn, phần còn lại giữ thoáng với cửa kính sát đất để trồng cây.

Tôi lắp cửa kính khung mảnh để phân tách không gian mà vẫn đón sáng. Ngoài ban công, tôi treo dây chống rơi vô hình, đặt vài chậu cây nhỏ, vài chiếc ghế gỗ. Buổi sáng đọc sách, chiều uống trà – cảm giác yên bình như có vườn riêng giữa thành phố.

3. “Thu nhỏ” độ sâu kệ tủ giày để thêm chỗ chứa

Chi tiết này tôi học được trên mạng – nhưng đúng là “nhỏ mà có võ”. Thông thường, kệ tủ giày bằng với chiều sâu tủ nên khó đóng kín cửa khi chứa nhiều đồ. Tôi rút ngắn kệ trong khoảng 8 cm, chỉ sâu 37 cm thay vì 45 cm. Nhờ vậy, tôi có thể gắn thêm kệ nhỏ phía cánh tủ để đựng dép, khăn lau, kem đánh giày.

→ Không gian lưu trữ tăng lên đáng kể, mà cửa tủ vẫn đóng khít, lối vào luôn gọn gàng.

4. Tủ giày hai lớp mở: Giày ngoài – dép trong tách biệt

Trước đây, nhà tôi chỉ có 1 ngăn mở dưới đáy tủ, nên giày dép vẫn bừa bộn. Lần này tôi thiết kế hai lớp mở:

- Lớp dưới để giày đi ra ngoài,

- Lớp trên để dép đi trong nhà. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng giúp khu vực cửa ra vào sạch và “dễ thở” hơn hẳn.

5. Đầu tư bộ “thiết bị lười biếng” – sống nhẹ hơn thật

Lần đầu sửa nhà, tôi tiếc tiền không mua máy rửa chén, máy sấy. Hậu quả: mùa nồm quần áo ẩm, bát đĩa dính dầu ai cũng ngại rửa. Lần này, tôi mua đủ combo: máy giặt + máy sấy + máy rửa chén công suất lớn.

- Quần áo chỉ cần giặt, sấy, gấp lại – không mốc, không hôi.

- Máy rửa chén vừa rửa vừa sấy, kiêm luôn tủ úp bát.

→ Cả nhà tôi nói vui: “Nhờ 3 cái máy này, hôn nhân bớt cãi nhau hẳn!”.

6. Bỏ vách kính phòng tắm, làm phòng tắm chìm + rèm

Vách kính từng khiến tôi ám ảnh: vừa bí bách, vừa nguy hiểm (hàng xóm tôi từng bị kính cường lực buồng tắm nổ phải nhập viện). Lần này, tôi xây phòng tắm chìm 5cm so với nền, dùng rèm chống nước thay vách kính. Rèm dễ giặt, dễ thay, chi phí rẻ – lại khiến phòng tắm trông rộng hơn. Không cần lo nước tràn, vì sàn có độ dốc thoát nước tốt.

→ Vừa an toàn, vừa “thông thoáng” đúng nghĩa.

7. Thiết kế hai khu vực “đồ sạch thứ cấp”

Quần áo mặc 1 lần – chưa bẩn nhưng cũng không sạch – là thứ gây lộn xộn nhất. Tôi bố trí hai khu vực để đồ sạch thứ cấp:

- Trên ban công: treo áo khoác, đồ mặc ngoài.

- Trong phòng ngủ: giá treo nhỏ sau cửa, dành cho quần áo mặc lại, đồ ngủ. Không gian phòng ngủ gọn gàng hơn, không còn cảnh “áo khoác nằm vắt trên ghế” như trước.

Kết luận:

Cải tạo nhà lần hai dạy tôi một bài học: đẹp chưa chắc là sống được. Một căn nhà tốt là căn nhà “nghe lời bạn”, tiện lợi mỗi ngày – chứ không phải chỉ để khoe ảnh. Nếu bạn sắp sửa cải tạo, hãy bắt đầu từ câu hỏi: mình thực sự cần gì mỗi ngày? Vì đôi khi, sự thông minh trong thiết kế chính là biết bớt đi – để sống dễ hơn.