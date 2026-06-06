Làng Đại học tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có thể kiến tạo một “kỳ tích Hạ Long”

Sự thay đổi thần kỳ của thành phố bắt đầu từ một bước ngoặt lịchsử, đó là đầu tư cho giáo dục. Vịnh di sản của tỉnh Quảng Ninh cũng đang đứng trước ngưỡng cửa tương tự với sự xuất hiện của Làng Đại học - "thủ phủ tri thức" được kiến tạo tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Giáo dục làm nên "phép màu" tăng trưởng của Thâm Quyến

Trước năm 1980, Thâm Quyến chỉ là một làng chài nghèo ven biển với GDP vỏn vẹn 38 triệu USD. Chưa đầy 5 thập kỷ sau, vùng đất nghèo khó ấy đã trở thành "Thung lũng Silicon của châu Á". Sức mạnh của nền kinh tế tri thức đã nâng GDP của thành phố tăng gấp 13.000 lần, lên tới 560 tỷ USD - cao hơn GDP của những quốc gia châu Âu như Áo hay Na Uy.

Thành công này không đến từ tài nguyên thiên nhiên, mà đến từ tri thức. Từ năm 1990, chính quyền thành phố đã chủ động mời hàng loạt trường đại học danh tiếng về mở cơ sở. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn đã "gật đầu", như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh…

Những thành tựu hiện tại đã chứng minh quyết định của Thâm Quyến là đúng đắn. Chỉ riêng Viện Nghiên cứu Đại học Thanh Hoa tại Thâm Quyến đã ươm tạo hơn 3.000 công ty khởi nghiệp. Thành phố hiện sở hữu tới 25.000 công ty trong lĩnh vực công nghệ cao.

Khi hàng loạt doanh nghiệp kéo tới Thâm Quyến, dòng vốn đầu tư cũng ồ ạt chảy về. Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót hơn 135 tỷ USD vào trên 20.000 dự án công nghệ, biến "ngôi sao" của Quảng Đông thành nơi "nuôi dưỡng kỳ lân" top đầu châu Á.

Khi cơ hội liên tục gọi tên Thâm Quyến, giới tri thức trên khắp thế giới đã hội tụ về đây như một lẽ tất yếu. Từ một làng chài chỉ có 300.000 dân, nay Thâm Quyến đã có tới 18 triệu người với nhu cầu nhà ở và dịch vụ, thương mại khổng lồ.

Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank từng nhiều lần ghi nhận Thâm Quyến là thành phố có giá bất động sản tăng nhanh nhất thế giới, vượt qua các thị trường bất động sản cao cấp truyền thống như Hong Kong, London, New York và Paris.

Bước ngoặt thay đổi tương lai của kinh tế Hạ Long

Hạ Long cũng là một vùng đất ven biển và thậm chí còn hơn Thâm Quyến một điểm là được thiên nhiên ưu ái ban tặng một di sản kỳ quan không thể sao chép. Song, lịch sử đã minh chứng, không một vùng đất nào phồn thịnh bền vững chỉ nhờ du lịch.

"Hạ Long cần gia tăng hàm lượng khoa học, ứng dụng công nghệ cao; sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế độ phát thải, bảo vệ môi trường. Đây là bước đi căn bản, có tầm nhìn xa để góp phần xây dựng nền văn minh sinh thái mà nhân loại đang hướng tới", GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nhìn nhận.

Làng Đại học sẽ là "ngọn hải đăng" dẫn lối cho dòng người, dòng vốn đổ về Hạ Long

Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một Công viên Tri thức Toàn cầu. Trong đó, quỹ đất 208 ha - gấp 8 lần diện tích Đại học Bách khoa Hà Nội - được dành để phát triển Làng Đại học. "Đại bản doanh tri thức" bên vịnh di sản gồm cụm 7 ngôi trường hàng đầu về khoa học - công nghệ, quy tụ 30.000 sinh viên ưu tú và hàng nghìn giảng viên, chuyên gia đầu ngành.

Ngay cạnh Làng Đại học là Công viên Tri thức rộng 218 ha - rộng gấp 4 lần công viên Thống nhất (Hà Nội) - với 9 khu chức năng, từ khu công nghệ cao, khu startup, khu văn hóa nghệ thuật mỹ thuật, đến tổ hợp thể thao giải trí, khu sinh thái bách thảo...

Là người đã gắn bó 26 năm với Đại học Công nghệ Nanyang - giữ vị trí thứ 12 toàn cầu theo QS World University Rankings, GS. Tan Yap-Peng, hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni cho biết, Làng Đại học có thể giúp Hạ Long vượt ra ngoài mô hình phát triển dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên để trở thành một nền kinh tế tri thức có khả năng tự tăng trưởng.

"Với hạt nhân là Làng Đại học, Hạ Long sở hữu sự kết hợp các lợi thế thực sự hiếm có và vô cùng khó sao chép: một di sản thiên nhiên thế giới, bảy trường đại học khoa học và công nghệ thu hút hơn 30.000 sinh viên, kết nối đường sắt cao tốc và một siêu đô thị biển hơn 6.200 ha. Ít nơi nào trên thế giới hội tụ được sự kết hợp mạnh mẽ như vậy", GS. Tan Yap-Peng phân tích.

Cũng theo GS. Tan Yap-Peng, nơi đây sẽ là môi trường an cư và làm việc đủ hấp dẫn để giảng viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân và lao động tri thức đến sinh sống lâu dài và tạo thành một cộng đồng dân cư mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

"Tác động kinh tế - xã hội vừa mang tính cấu trúc vừa bền vững. Các ngành dịch vụ sẽ bùng nổ trước sự đổ bộ của lực lượng lao động tri thức. Giá trị bất động sản ở các khu vực lân cận cũng tăng lên", vị chuyên gia dẫn chứng câu chuyện của biểu tượng One-North tại Singapore khi nói về tác động của mô hình Làng Đại học tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Các số liệu nghiên cứu đã chứng minh rằng, các trường đại học là yếu tố góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của địa phương. Theo McKinsey Global Institute, các đô thị có cụm đại học nghiên cứu lớn được dự báo sẽ mang lại tăng trưởng việc làm tới 11% trong thập kỷ tới.

Không chỉ vậy, nghiên cứu từ Đại học Bang Michigan đã chỉ ra rằng, GDP bình quân đầu người tại các khu vực có trường đại học cao hơn tới 16.000 USD so với các vùng lân cận. Đây sẽ chính là tương lai của Hạ Long khi lấy nền kinh tế tri thức làm trọng tâm phát triển.

Thâm Quyến đã mất gần 50 năm để trở thành một thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long, vịnh di sản sẽ không cần tới nửa thế kỷ để làm nên kỳ tích. Bệ phóng cho sự phát triển của thành phố đang được xây dựng từ nền móng vững chãi nhất - giáo dục và tri thức.