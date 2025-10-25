Láng giềng phía Tây Việt Nam: GDP bình quân xếp thứ 9/10 ASEAN, không giáp biển nhưng có cảng biển

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Lào có quy mô GDP đạt khoảng 16 tỷ USD, xếp thứ 9/10 khối ASEAN, GDP bình quân đạt khoảng 2.000 USD, xếp thứ 9/10 khối ASEAN.

Theo Vientiane Times, Lào đặt mục tiêu tới năm 2030 có GDP bình quân đạt khoảng 2.983 USD và thu nhập bình quân đạt khoảng 2.800 USD. Lào đang tích cực hợp tác quốc tế để hoàn thành mục tiêu này.

Đáng chú ý, một trong những kế hoạch thúc đẩy kinh tế để đạt mục tiêu đến năm 2030 của Lào đó là mở rộng kết nối giao thông và hậu cần với khu vực, điển hình như các tuyến đường cao tốc sẽ được xây dựng để kết nối các tỉnh trọng điểm và thủ đô Viêng Chăn với Trung Quốc và Hà Nội tại Việt Nam. Cùng với đó là các nghiên cứu khả thi chi tiết sẽ được thực hiện cho các dự án đường sắt nối Viêng Chăn với cảng biển Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam và hợp tác khai thác cảng biển nhờ hợp tác với Việt Nam, qua đó thiết lập các hành lang kinh tế mới.

Trong khối ASEAN, Lào nằm phía Tây Việt Nam và là quốc gia duy nhất không giáp biển. Tuy nhiên, hiện Lào đã có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua hợp tác với Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 28/4, Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Dự án Bến số 3 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có chiều dài cầu cảng 225m, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 DWT. Với công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm, bến cảng có diện tích đất sử dụng 43.928m² và mặt nước 42.000m².

Việc đưa Bến số 3 đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cùng hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao; cùng với bến số 1, số 2, sản lượng hàng hóa thông qua cảng sẽ tăng lên từ 4,5 triệu tấn/năm lên trên 6,5 tấn/năm.

Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực và tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Theo Báo Chính phủ, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về Hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3, bến cảng Vũng Áng, giúp nước bạn Lào có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Lào, qua đó, thể hiện rõ tình cảm đặc biệt tin cậy và chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt - Lào, Lào - Việt Nam.

Đây là bước tiến trong việc phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm kinh tế động lực, góp phần quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương trong vùng và cả nước. Trong khi đó, đối với Lào, công trình mở ra một cửa ngõ mới để phía Lào tiếp cận thị trường biển; tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế. Hơn nữa, công trình này còn góp phần kết nối Lào với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các khu vực khác trong tiểu vùng sông Mekong.

Dự án được ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, vận hành và khai thác cảng; tiếp tục quảng bá, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng số lượng đơn hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo tờ The Laotian Times, sự kiện này là cơ sở thúc đẩy liên kết thương mại và vận tải giữa Lào và Việt Nam, cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Lào.