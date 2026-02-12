Lãng phí khu đất "kim cương" trung tâm Đà Lạt

Tình trạng đó vừa lãng phí vừa gây mất mỹ quan đô thị. Khu đất này sở hữu vị trí vô cùng đắc địa khi nằm đầu khu ẩm thực Ấp Ánh Sáng, chỉ cách phố đi bộ Khu Hòa Bình, chợ đêm Đà Lạt và hồ Xuân Hương vài bước chân.

Khu đất có nguồn gốc được thu hồi từ Xí nghiệp Bến xe Đà Lạt (1.814 m2) và 6 hộ gia đình (71,9 m2) thuộc dự án Trung tâm thương mại Ánh Sáng. Khu này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tuy nhiên Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt chưa nhận bàn giao và chưa ký hợp đồng thuê đất với lý do tổng diện tích của toàn bộ dự án là 17.000 m2 nhưng chỉ thu hồi được 1.886 m2, phần còn lại chưa giải phóng mặt bằng và chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Do chưa triển khai được dự án, năm 2013, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất cho UBND TP Đà Lạt (cũ) sử dụng tạm làm bãi giữ xe; UBND TP Đà Lạt (cũ) sau đó giao bãi giữ xe này cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quản lý từ năm 2013 đến nay. Hiện khu đất này chỉ sử dụng làm nơi cất giữ hàng hóa của tiểu thương chợ đêm, bãi giữ xe trong các dịp cao điểm du lịch và bãi tập kết xe rác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt suốt hơn 13 năm qua.

Khu đất “kim cương” hiện chỉ dùng làm nơi để các quầy hàng lưu động của tiểu thương chợ đêm Đà Lạt và bãi giữ xe

Cuối năm 2025, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt và các đơn vị liên quan thống nhất về chủ trương. Trong đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ tiếp tục tạm thời sử dụng khu đất để chỉnh trang đô thị, làm bãi xe công cộng và nơi trưng bày các sản phẩm đặc thù của địa phương. Sau khi Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt hoàn tất các thủ tục pháp lý và được phép triển khai dự án thì UBND phường sẽ giao trả mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Ánh Sáng.

Mới đây Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đề xuất tạm sử dụng diện tích này vào mục đích chỉnh trang đô thị, cải tạo không gian công cộng. Trong đó, khoảng 400 m2 được sử dụng vào mục đích trưng bày, quảng bá các mặt hàng, sản phẩm cao cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Lạt, với hình thức thuê đất không quá 2 năm, sẽ chấm dứt và giao trả mặt bằng ngay khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

Còn diện tích 1.486 m2 sẽ làm bãi đậu xe công cộng, nhà vệ sinh công cộng, trồng hoa cây xanh, không cho đơn vị khác thuê lại; giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thực hiện theo hình thức kêu gọi xã hội hóa.