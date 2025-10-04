Lãnh đạo Bộ Tài chính nói điều quan trọng trước 'giờ G' xét nâng hạng thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán theo hướng bền vững, ổn định và minh bạch. Đây là yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đã được phê duyệt.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, khung pháp lý cho thị trường chứng khoán đã ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Công tác quản trị, tổ chức và giám sát thị trường chứng khoán được triển khai chặt chẽ, có sự phối hợp với các tổ chức quốc tế.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động làm việc, cung cấp thông tin và minh chứng để các cơ quan quốc tế có cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch về thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, quyết định cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của tổ chức quốc tế, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhằm tạo dựng niềm tin và thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường .

"Việc nâng hạng không phải là mục tiêu một lần, mà là quá trình liên tục, cần được duy trì trong dài hạn. Mục tiêu cuối cùng là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế, doanh nghiệp và thị trường vốn trung, dài hạn", ông Chi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Vừa qua, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong lần đánh giá hồi tháng 3, Việt Nam đạt 7/9 tiêu chí để nâng hạng. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán được nâng hạng, Việt Nam phải thỏa mãn 9 tiêu chí lớn bắt buộc và 2 tiêu chí mang tính tham khảo không bắt buộc. Các tiêu chí còn lại đã được cơ quan quản lý hoàn thiện trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68, bổ sung quy định về giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Chính phủ ban hành Nghị định 245 sửa đổi, bổ sung một số quy định thực hiện Luật Chứng khoán, trong đó bãi bỏ quy định cho phép đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty đại chúng được quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn mức quy định của pháp luật và cam kết quốc tế. Việc này nhằm tạo điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 25, bổ sung các nội dung tại Điều 6 và một số điều khoản liên quan của Thông tư 17, nhằm tạo thuận lợi trong việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực ngay thời điểm ký ban hành, từ ngày 31/8, thể hiện sự quyết liệt của Việt Nam trong việc nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho thị trường chứng khoán.

Trong nhận định mới đây, Chứng khoán Vietcap bày tỏ tin tưởng, FTSE Russell sẽ công bố kết quả tích cực cho Việt Nam vào ngày 8/10. Nếu Việt Nam được nâng hạng, khoảng 30 cổ phiếu sẽ được bổ sung vào danh mục đầu tư của các quỹ chỉ số. Dòng vốn từ các quỹ thụ động có thể đạt ít nhất 1 tỷ USD trong quá trình thực hiện.

FTSE Russell sàng lọc các cổ phiếu đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí khác nhau như yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, quy mô, thanh khoản và tỷ lệ chuyển nhượng tự do (được xem xét hàng quý; bất kỳ tiêu chí nào bị vi phạm có thể bị loại khỏi chỉ số).