Lãnh đạo DIG không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm

21-11-2025 - 14:38 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cùng mẹ là bà Lê Thị Hà Thành và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền không thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của DIG.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, trong thời gian 3-14/11/2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường chỉ thực hiện 28,89 triệu trong tổng số 63,94 triệu quyền mua, tương đương mua vào 6,7 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá phát hành, Chủ tịch DIG đã chi 80,4 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường dự kiến sở hữu 70,64 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG

Cùng thời gian trên, Bà Lê Thị Hà Thành cũng chỉ thực hiện 8,04 trong số 16,6 triệu quyền mua cổ phiếu, tương đương mua vào 1,86 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá chào bán, giao dịch này trị giá 22,4 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Lê Thị Hà Thành dự kiến sở hữu 18,46 triệu cổ phiếu.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT cũng chỉ thực hiện 6,9 triệu trong tổng số 14,48 triệu quyền mua, tương đương mua vào 1,6 triệu cổ phiếu chào bán thêm của DIG. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì không đăng ký quyền mua trong thời gian quy định.

Tính theo giá chào bán, giao dịch trên trị giá 19,25 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền dự kiến sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu.

DIC Corp đang triển khai chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 232 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng.

Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 1.800 tỷ đồng. Trong đó, DIG dự kiến dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 3 (khối C4).

600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301. Thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Đợt chào bán này được DIC Corp thay thế phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu ra công chúng hồi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 231/GCN-UBCK ngày 12/12/2024 do UBCKNN cấp.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

