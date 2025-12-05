Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát Đạt sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu cho 177 nhân viên

05-12-2025 - 10:38 AM | Thị trường chứng khoán

Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP cho 177 nhân viên. Trong đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ được mua nhiều nhất.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Phát Đạt dự kiến thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

Phát Đạt sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu cho 177 nhân viên - Ảnh 1.

Cổ phiếu ESOP 2025 bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Phát Đạt công bố danh sách 177 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia đợt phát hành ESOP này. Trong đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Sinh được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu....

Phương án nêu trên đã được 503,2 triệu cổ phiếu tương 51,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bằng phương thức lấy ý kiến văn bản trong thời gian từ 20/11 đến 1/12/2025.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng hơn 450% và 31% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cuối năm 2024. Nợ phải trả giảm 4,8% - xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% - lên 11.941 tỷ đồng.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thay biểu tượng "bò tót tấn công" sau 25 năm?

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thay biểu tượng "bò tót tấn công" sau 25 năm? Nổi bật

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long Nổi bật

Xử phạt một công ty chứng khoán

Xử phạt một công ty chứng khoán

10:35 , 05/12/2025
Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ví Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo"

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ví Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo"

10:16 , 05/12/2025
Hướng dẫn tham gia đấu giá cổ phiếu CTCP Hạ tầng GELEX

Hướng dẫn tham gia đấu giá cổ phiếu CTCP Hạ tầng GELEX

08:00 , 05/12/2025
3 động lực thúc đẩy Digiworld tiếp tục tăng trưởng

3 động lực thúc đẩy Digiworld tiếp tục tăng trưởng

07:00 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên