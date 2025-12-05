Phát Đạt sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu cho 177 nhân viên

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025.



Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Phát Đạt dự kiến thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

Cổ phiếu ESOP 2025 bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Phát Đạt công bố danh sách 177 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia đợt phát hành ESOP này. Trong đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Sinh được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu....

Phương án nêu trên đã được 503,2 triệu cổ phiếu tương 51,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bằng phương thức lấy ý kiến văn bản trong thời gian từ 20/11 đến 1/12/2025.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng hơn 450% và 31% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cuối năm 2024. Nợ phải trả giảm 4,8% - xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% - lên 11.941 tỷ đồng.



