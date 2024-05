Lãnh đạo EVN đôn đốc nhà thầu chậm tiến độ thi công vị trí móng đường dây 500kV mạch 3

Lãnh đạo EVN và EVNNPT kiểm tra thi công móng vị trí 64 dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối - Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Cường, Thành viên HĐTV EVN; ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và ông Hoàng Văn Tuyên, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc.

Tính đến 19h ngày 7/5/2024, dự án đã hoàn thành 276/334 vị trí móng, đang tổ chức thi công đồng loạt các vị trí móng còn lại. Dự án đã hoàn thành lắp dựng 76 vị trí cột, đang lắp dựng 43 vị trí.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra vị trí móng 64, 66 do nhà thầu Việt Á thi công; vị trí 119, 120, 214, 215 là 4 khoảng vượt sông do nhà thầu Sông Đà 11 thi công.

Lãnh đạo các đơn vị thi công đã chia sẻ những khó khăn về thời tiết nắng nóng, mưa to đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công đổ bê tông móng, một số vị trí sau khi đào đất xong bị sạt lở, một số vị trí đường công vụ không thể chở nguyên vật liệu vào được do lày lội.

Đồng thời cho biết, hiện các nhà thầu đã dồn lực lượng, phương tiện, máy móc về những vị trí cuối cùng này để tập trung thi công.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các vị trí móng phải hoàn thành trong tháng 4/2024. Tuy nhiên, đến nay một số móng cọc chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu, trong đó nhà thầu Việt Á và Sông Đà 11 có tỷ lệ số móng chưa hoàn thành nhiều nhất.

Thời gian triển khai dự án còn rất ngắn, khối lượng công việc còn rất nhiều, do đó, lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà thầu cần tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường nguồn lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công. Các nhà thầu tiếp tục tăng cường thêm máy móc, huy động thêm nhân lực, thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7, tăng ca, kịp thời bù lại khối lượng bị chậm.

Đối với vị trí 214, 215 thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình (vượt sông Luộc); vị trí 119 thuộc tỉnh Nam Định, vị trí 120 thuộc tỉnh Thái Bình (vượt sông Hồng), Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao nhà thầu Sông Đà 11 đã bám sát kế hoạch đề ra, đến nay đã hoàn thành móng vị trí 115, các vị trí còn lại đang tổ chức đổ bê tông móng.

Lãnh đạo EVN nhấn mạnh đây là 4 vị trí có khối lượng thi công lớn móng lớn, cùng với đó là những cột cao nhất của tuyến đường dây 500kV mạch 3 (cao 145 mét) và khối lượng cột thép khoảng 400 tấn/cột.

Hiện nay việc thi công vị trí móng của một số nhà thầu tại cung đoạn NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối chưa đáp ứng với tiến độ, yêu cầu của chủ đầu tư - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Từ thực tế đó, lãnh đạo EVN yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn thành sớm vị trí móng này sau đó tổ chức dựng cột bởi với khối lượng cột lớn và cao nên thi công mất nhiều thời gian hơn.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu chung các nhà thầu thi công cần tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho dự án, khẩn trương hoàn thành đúc móng theo tiến độ điều hành của chủ đầu tư, để triển khai dựng cột, kéo dây, không để tình trạng một số vị trí làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn dự án.

Lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa khối lượng vật tư, thiết bị cho từng vị trí móng; kiểm soát tiến độ đổ móng từng ngày của từng đơn vị thi công, từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời đối với từng vị trí móng nếu có tình huống phát sinh.