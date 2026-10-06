Lãnh đạo ngân hàng ký thư xác nhận tín dụng giúp Bầu Đoan 'thâu tóm' dự án thế nào?

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

Trong vụ án, hàng loạt cựu cán bộ, lãnh đạo cao cấp ở Thanh Hóa bị đề nghị truy tố, trong đó có ông Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa) cùng Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa), bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Hai ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa); ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc nhận hàng chục, hàng trăm nghìn USD nhưng chưa bị đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra tách hành vi, xử lý sau.

Vụ án xuất phát từ việc để có kinh phí nuôi Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp của Bầu Đoan trúng đấu giá Dự án Quảng Thành. Do hồ sơ tham gia đấu giá cần có thư xác nhận cung ứng tín dụng từ ngân hàng để đủ điều kiện, Bầu Đoan đã "nhờ" Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) và Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) giúp xác nhận năng lực tài chính.

Đổi lại, nhóm ông Trịnh Ngọc An sẽ được doanh nghiệp của bầu Đoan bán cho một số lô đất với giá ưu đãi sau khi trúng đấu giá.

Cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Trịnh Ngọc An.

Ngày 22/5/2024 Công ty Đông Á gửi văn bản đề nghị phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng tới Vietcombank Thanh Hóa với số tiền hơn 532 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện Dự án Quảng Thành. Bị can Tú giao ông Hoàng Ngọc Nam (chuyên viên ngân hàng) thực hiện phát hành ngay thư xác nhận cung ứng tín dụng trong ngày 23/5/2024 để Công ty Đông Á kịp nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Qua kiểm tra đánh giá, ông Nam thấy hồ sơ đề nghị của Công ty Đông Á không đảm bảo để phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng. Lý do, nguồn vốn tự có không có tài liệu chứng minh, tổng dư nợ của các khách hàng có liên quan đến Công ty Đông Á lớn, nguồn tiền trả nợ không đảm bảo.

Tuy nhiên, Lê Như Tú vẫn chỉ đạo đưa các tài sản khác vào tài sản của Công ty Đông Á để đánh giá (gồm Dự án tại khu du lịch sinh thái Trường Lệ thuộc phường Sầm Sơn khoảng 1,7ha chưa có quyết định giao đất; Nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện Đông Á Place số 69 Đào Duy Từ, đứng tên chủ sở hữu khác; đất của Công ty Haco số 343 Lê Hoàn).

Bầu Đoan

Cũng theo điều tra, Hội sở Vietcombank đã phê duyệt thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền 400 tỷ đồng cho Công ty Đông Á nhưng chưa phát hành thư do Công ty Đông Á chưa tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, việc ký phát hành ngay thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền hơn 532 tỷ đồng trong ngày 23/5/2024 của nhóm ông An sẽ không đảm bảo về mặt hồ sơ, vượt mức mà Hội sở chính đã phê duyệt là 400 tỷ đồng trước đó và không trình Hội sở chính phê duyệt là trái quy định. Nhận thức được việc phát hành thư xác nhận ở mức 532 tỷ là sai nên ông Hoàng Ngọc Nam báo cáo lại việc này với Lê Như Tú hai lần nhưng bị can Lê Như Tú chỉ đạo ông Nam tiếp tục thực hiện do Trịnh Ngọc An thống nhất từ trước.

Điều tra xác định, Bầu Đoan và đồng phạm vi phạm các quy định về thẩm định giá đất đai; hạn chế, loại đối thủ mua hồ sơ tham gia đấu giá; thông đồng mức giá trước khi đấu giá Dự án Quảng Thành, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Vẫn theo kết luận điều tra, khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Đoan vẫn chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất cho nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng góp vốn, thu về 446 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.

Sau khi sở hữu khu đất, ông Cao Tiến Đoan thông báo để Trịnh Ngọc An đăng ký tham gia mua các lô đất nhưng lúc này An đã chuyển công tác ra Hội sở tại Hà Nội nên không có nhu cầu. Bầu Đoan đã chuyển cho ông An 135 triệu đồng.

Trong khi, bị can Lê Như Tú được Bầu Đoan bán cho 3 lô đất tại Dự án Quảng Thành với giá ưu đãi.