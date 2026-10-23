Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng nói gì về kế hoạch tái thiết đô thị 447ha?

Đường ngõ chỉ rộng 3-4m, Vĩnh Hưng ùn tắc cả ngoài giờ cao điểm

Sau khi sáp nhập, phường Vĩnh Hưng cách Hồ Gươm khoảng 4km, có diện tích 4,47km2, dân số khoảng 80.000 người, giữ vai trò là khu vực nội đô mở rộng kết nối trung tâm với hướng phát triển phía nam và đông nam Thủ đô.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (TP.Hà Nội), cho biết hiện trạng khu vực phát triển manh mún, thiếu quy chế quản lý trật tự xây dựng, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cao; mạng lưới giao thông ngõ xóm chật hẹp (3-4m). Đường không có lề đường, đường chính quá tải lưu lượng, gây ách tắc giao thông, kẹt xe quanh năm.

"Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối của phường còn nhiều hạn chế. Nhiều tuyến đường đi qua các ngõ, các cụm dân cư có mặt cắt theo hiện trạng tối đa chỉ khoảng 7,5 m. Với mặt cắt như vậy, khi hai ô tô đi ngược chiều, có trường hợp một xe phải dừng lại để nhường đường.

"Trong khi đó, dân số phường Vĩnh Hưng hiện khoảng 80.000 người. Với mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện đó, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, không chỉ trong giờ cao điểm. Thậm chí, vào thời gian bình thường trong ngày, chỉ cần một phương tiện dừng đỗ hoặc xảy ra sự cố nhỏ trên đường cũng có thể lập tức gây ùn tắc", ông Ngô Mạnh Cường chia sẻ tại tọa đàm "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 23/10.

Trong khi đó, hạ tầng xã hội thiếu hụt nghiêm trọng như thiếu công viên, cây xanh, trường học phân tán, chợ cóc/chợ tạm gây ô nhiễm. Ông cho biết tài nguyên đất đai bị lãng phí và môi trường bị suy giảm khi kênh mương thải, thoát nước chưa được quy hoạch bài bản nên chỉ cần mưa lớn 30 phút là có thể bị ngập nặng, không đi lại được.

Cũng theo ông Ngô Mạnh Cường, sau khi sáp nhập, hệ thống hạ tầng của phường không được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, không gian cây xanh, công cộng, vui chơi giải trí cho người dân gần như không có khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đường ngõ chỉ rộng 3-4m, Vĩnh Hưng ùn tắc cả ngoài giờ cao điểm. Ảnh: LC

Chính vì vậy, dự án chỉnh trang, tái thiết Vĩnh Hưng đã được phê duyệt trên tổng diện tích 447ha, trong đó chỉnh trang hơn một nửa diện tích.

Đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500

Ông Ngô Mạnh Cường cho hay chỉnh trang thực hiện tại các làng xóm cũ lâu năm. Khu chỉnh trang toàn bộ các cụm đường ngõ sẽ được tăng diện tích mặt cách đường từ 7-13,5m. Toàn bộ cấp nước, cáp sẽ được ngầm hóa. Đối với cứu hỏa khi xảy ra cháy xe chữa cháy không vào được vì các ngõ nhỏ mà phải "chế" các xe nhỏ. Đây là khó khăn của phường nên các họng cứu hỏa sẽ được tăng cường ở các ngõ này.

Hiện nay, các bãi đậu xe rất hạn chế nên phải cải tạo chỉnh trang tăng cường bãi đậu xe theo đúng quy hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và đáp ứng nhu cầu của người dân. Các nhà văn hóa sẽ được quy hoạch lại để xứng với mật độ dân số. Không gian xanh, ô vui chơi cũng được tăng cường. Vấn đề liên quan đến không gian xanh, bao gồm các sân vui chơi và các ô đất quy hoạch cây xanh. Đây là một trong những nội dung cần quan tâm đối với các khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Đối với các khu vực tái thiết sẽ phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch của chủ đầu tư, có những tuyến đường có mặt cắt 21,5m, 30m, 40m. Theo ông Cường, hiện nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, đề xuất mở rộng mặt cắt một số tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông trong tương lai. Việc quy hoạch phải được tính toán lâu dài, bảo đảm phù hợp với mật độ dân số và tăng cường khả năng kết nối giữa phường Vĩnh Hưng với các phường lân cận.

Trong công tác tái thiết đô thị, ông Ngô Mạnh Cường cho hay phường đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời bố trí các ô đất dành cho công trình công cộng, dịch vụ và thương mại. Việc phát triển các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Theo quy hoạch của chủ đầu tư, Vĩnh Hưng sẽ có những tuyến đường có mặt cắt 21,5m, 30m, 40m. Ảnh: SGR

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, đề xuất phát triển các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Phải xây dựng nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng. Theo đó, cần xác định trước các vị trí xây dựng và triển khai các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội ngay từ giai đoạn đầu.

"Trong quá trình giải phóng mặt bằng, việc xây dựng nhà tái định cư phải được thực hiện để khi các hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư hoặc đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì đã có nhà để bố trí. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tái thiết đô thị, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện sinh sống của người dân bị ảnh hưởng", ông Cường nhấn mạnh.

Ngoài hệ thống giao thông đường bộ, trên địa bàn phường còn có các dự án quy hoạch đường sắt đô thị đi ngầm, bao gồm một số tuyến và nhà ga ngầm. Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các phương tiện vận tải công cộng.

Một nội dung quan trọng khác là tổ chức lại không gian đô thị, cải thiện khả năng kết nối giao thông giữa phường Vĩnh Hưng với các khu vực lân cận. Đặc biệt, trong quy hoạch có cầu Cự Khối, tạo thêm kết nối sang khu vực Long Biên. Công trình này được kỳ vọng góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì, vốn đang chịu áp lực giao thông rất lớn.

Tinh thần chung của quá trình cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị lần này là tăng diện tích không gian xanh, phát triển công viên, các công trình công cộng phục vụ người dân. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải được đầu tư đồng bộ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của địa phương.

Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng thông tin, hiện nay, đề án tái thiết đô thị đang trong quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch. Địa phương cũng đang tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500. Phường Vĩnh Hưng luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân để làm cơ sở hoàn thiện đồ án quy hoạch, bảo đảm khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả và giá trị tốt nhất cho cộng đồng.

"Bởi mục tiêu không chỉ là tạo nên những điểm nhấn đô thị mới cho TP.Hà Nội, phù hợp với định hướng phát triển, cải tạo và chỉnh trang đô thị của thành phố và Trung ương mà phải cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn", lãnh đạo phường nói.