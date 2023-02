Người nhà và lãnh đạo LienVietPostBank cùng đăng ký bán cổ phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Dương Tuyết Lan, em gái bà Dương Hoài Liên, Thành viên độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LPB) đăng ký bán toàn bộ cổ phần tại LienVietPostBank.



Cụ thể, bà này đã đăng ký bán 187.829 cổ phiếu LPB vì nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, thời gian thực hiện từ 07/02 - 06/03/2023.

Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank, Ông Vũ Quốc Khánh, cũng đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu LPB. Lý do bán cổ phiếu cũng vì nhu cầu cá nhân. Giao dịch cũng sẽ thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn từ ngày 07/02-06/03.

Tính đến ngày công bố thông tin, ông Vũ Quốc Khánh đang nắm giữ 1,09 triệu cổ phiếu ngân hàng, tương đương 0,063% vốn điều lệ. Dự kiến sau giao dịch, ông này còn 991.853 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,057%.

Cổ phiếu LPB đang điều chỉnh sau một nhịp tăng từ hồi cuối tháng 12. Thị giá của mã chứng khoán này đã từ vùng 15.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 13.650/cổ vào phiên giao dịch ngày 02/2.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của ngân hàng đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 300 nghìn tỷ (hơn 327 nghìn tỷ), tăng 13,3% so với đầu năm. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 19,8% so với đầu năm, đạt gần 216.000 tỷ đồng.