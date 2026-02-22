Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo Vietnam Airlines nói về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng hơn 12 tỉ USD

22-02-2026 - 15:35 PM | Bất động sản

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà khẳng định Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực toàn diện cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Vietnam Airlines đang làm việc với Boeing về kế hoạch đầu tư thêm 30 máy bay thân rộng thế hệ mới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỉ USD theo giá công bố, nhằm phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà làm việc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope về kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng tổng giá trị hơn 12 tỉ USD, nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế. Ảnh: VNA

Thông tin được trao đổi bên lề lễ ký kết hợp đồng mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737-8 tại Washington D.C. Sự kiện được xem là dấu mốc trong quan hệ thương mại hàng không giữa Việt Nam và Mỹ.

Tại buổi làm việc chiến lược với Tập đoàn Boeing, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà cho biết hãng đang xúc tiến kế hoạch đầu tư đội máy bay thân rộng quy mô lớn, hướng tới mục tiêu nâng tổng số máy bay khai thác lên khoảng 150-151 chiếc vào năm 2030 và dự kiến đạt 169 chiếc vào năm 2035.

Theo lãnh đạo hãng, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường hàng không toàn cầu, đội máy bay thân rộng hiện đại đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng các đường bay xuyên lục địa, kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế lớn tại châu Âu, Mỹ và Úc.

Các dòng máy bay thế hệ mới được kỳ vọng giúp tối ưu hiệu suất nhiên liệu, giảm phát thải theo xu hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng cao trải nghiệm hành khách trên các hành trình dài. Đây cũng là giải pháp tăng cường năng lực khai thác các đường bay trọng điểm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa đang phục hồi mạnh.

Ông Đặng Ngọc Hoà khẳng định Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực toàn diện, từ tài chính đến nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, cho giai đoạn tăng trưởng mới. Trong quá trình này, Boeing tiếp tục là đối tác chiến lược lâu năm của hãng.

Hai bên không chỉ hợp tác ở hoạt động mua bán máy bay mà còn mở rộng sang chuyển giao công nghệ bảo dưỡng, đào tạo phi công và tối ưu quản lý kỹ thuật. Boeing cam kết hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc khai thác hiệu quả các dòng máy bay hiện đại như 787 Dreamliner, đảm bảo vận hành an toàn và tối ưu trên các đường bay dài.

Việc bổ sung đội máy bay thân rộng thế hệ mới được đánh giá sẽ góp phần củng cố quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời thể hiện niềm tin của các tập đoàn hàng không lớn vào triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Với lộ trình đầu tư dài hạn và sự đồng hành của các đối tác công nghệ, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vươn lên nhóm hãng hàng không hàng đầu khu vực châu Á trong những năm tới.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

