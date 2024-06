Lào Cai đang trở thành điểm hút dòng tiền bất động sản

Điểm đến quốc tế

Theo Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, Lào Cai sẽ trở thành một cực tăng trưởng. Quan trọng hơn, là sẽ trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc cũng như khu vực châu Âu.

Điểm đáng chú ý trong bản Quy hoạch này chính là khâu đột phá về hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại sẽ giúp Lào Cai hoàn thành sứ mệnh nói trên.

Hiện nay, Lào Cai là tỉnh duy nhất toàn quốc có đầy đủ các loại hình giao thông kết nối với biên giới ngay tại trung tâm tỉnh với cao tốc, đường thủy, đường sắt. Đặc biệt, đây cũng là một trong số ít địa phương sở hữu cảng hàng không quốc tế, công suất tối thiểu 3 triệu khách/năm vào năm 2025. Điều này sẽ giúp Lào Cai thêm tiềm năng phát triển khi vùng đất này vốn đã là điểm đến của dòng chảy du khách, thương mại dịch vụ, nay có thể kết nối đến các sân bay trong nước và thế giới.

An toàn và đảm bảo thanh khoản

Trong xu thế phát triển của khu vực, với quỹ đất giới hạn, nhu cầu lớn và không ngừng tăng trưởng, bất động sản trung tâm thành phố Lào Cai được xem là lựa chọn hấp dẫn cho dòng tiền đầu tư bởi đây được xem là tâm điểm của dòng chảy giao thương cửa khẩu, luồng mua sắm của du khách và cư dân nội thành.

Xuất hiện trên thị trường như bước đi đón đầu bản Quy hoạch đầy kỳ vọng nói trên, The Manor Lào Cai được đánh giá trở thành "tâm điểm của tâm điểm".

The manor Lào Cai - tâm điểm BĐS thu hút nhà đầu tư

Sở hữu vị trí đắc địa, dọc theo hai tuyến đường chính là đại lộ Trần Hưng Đạo và đường D1, The Manor Lào Cai được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Lào Cai về cả quy mô lẫn định hướng phát triển, tiên phong trong sự phát triển các khu đô thị mới, thể hiện được sự phát triển năng động, hiện đại của Lào Cai.

Là trái tim của khu đô thị, Tòa tháp phức hợp cao cấp The Manor Tower Lào Cai gây chú ý với người dân Lào Cai và những người dân khu vực Tây Bắc. Trong bán kính 1km, cư dân và du khách thuận tiện di chuyển, kết nối, sử dụng các dịch vụ tại các cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, ngân hàng, cửa khẩu quốc tế, nhà ga… và không đầy 5 phút để kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai hay đi đến các điểm du lịch nổi tiếng khác.

The Manor Tower Lào Cai đã hoàn thành bàn giao đợt 1 dưới dạng thô và tiếp tục mở bán. Đại diện Chủ đầu tư đã đưa ra cam kết dùng tất cả nguồn lực để triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất. Đợt bàn giao tiếp theo trong năm nay, người mua sẽ nhận được căn hộ đã hoàn thiện cơ bản. Dự kiến, Quý III/2024 toàn bộ toà tháp sẽ được đưa vào vận hành cho cả mục đích để ở và đầu tư.

Chủ đầu tư đang triển khai tất cả nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ - Quý III/2024 toàn bộ toà tháp sẽ được đưa vào vận hành

Trong bối cảnh hiện nay, đối với nhiều người mua, dù để ở hay đầu tư, căn hộ sắp bàn giao luôn đáng tin cậy hơn so với những căn hộ còn trên giấy. Lựa chọn này mang lại sự an tâm cho người mua khi giải tỏa nỗi lo dự án "ma", dự án mới bắt đầu, với nhiều rủi ro có thể xảy ra. Thay vào đó, một dự án triển khai đúng tiến độ, bàn giao theo cam kết sẽ cho thấy sự đảm bảo, an toàn về pháp lý, cũng như khẳng định được uy tín, năng lực của chủ đầu tư.

Không chỉ loại bỏ rủi ro mua nhà trên giấy tờ, lựa chọn mua căn hộ sắp bàn giao còn giải quyết bài toán lớn về kinh tế. Giai đoạn tiếp theo chủ đầu tư có kế hoạch bàn giao đầy đủ nội thất cơ bản, người mua nhà có thể nhanh chóng dọn vào ở hoặc lên kế hoạch cho thuê.

Bởi lẽ đó, The Manor Tower Lào Cai đã, đang là phương án đầu tư an toàn và đầy tiềm năng trong thời điểm hiện nay bởi hạn chế rủi ro, bảo đảm dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản nhờ thanh khoản cao./.