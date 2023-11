Lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng

Bà Trang cho biết: “Theo thống kê từ số liệu tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong 10 tháng năm nay, số trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 142.704 người, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 10,93%. Nhưng so với đầu quý II, tình hình người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tháng 10 có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, s ố người nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Lý giải nguyên nhân, bà Trang cho biết do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến người sử dụng lao động không tiếp tục ký lại hợp đồng lao động sau khi hợp đồng hết hạn, hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn. Bên cạnh đó, người lao động nghỉ việc ở các tỉnh lân cận TPHCM đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng góp phần gia tăng số người nghỉ việc cần được giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Dự báo, thị trường lao động trong những tháng cuối năm tuy còn khó khăn nhưng nhu cầu tuyển dụng sẽ gia tăng (ảnh: Uyên Phương).

"Từ nay đến cuối năm, Sở LĐTB&XH sẽ thực hiện các hoạt động kết nối việc làm qua công tác tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm để giải quyết nhu cầu việc làm và nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 1 sàn giao dịch trực tuyến kết nối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long" - bà Trang thông tin thêm.

Ngoài ra, Sở này sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Đây là phương án nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; giám sát tình hình chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động dịp tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH phổ biến các chương trình hỗ trợ tổ chức đào tạo bổ sung, đào tạo nâng cao cho người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp; triển khai các hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa áp dụng công nghệ nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi cho người lao động góp phần nâng cao năng suất lao động, kỹ năng nghề nghiệp.

Sở LĐTB&XH sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố đang có lực lượng lao động làm việc và sinh sống tại TPHCM trao đổi thông tin và có giải pháp phối hợp nhằm trao đổi, phát huy và chia sẻ lợi thế lẫn nhau, thúc đẩy thị trường lao động phát triển cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp, người lao động giữa các địa phương kết nối cung - cầu lao động.

Về thị trường lao động từ nay đến cuối năm, bà Trang cho biết, tuy thị trường lao động những tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, song để chuẩn bị cho nhu cầu sản xuất - kinh doanh dịp Tết, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao, dự kiến nhu cầu nhân lực quý IV năm nay cần khoảng 75.500 - 81.500 nhân sự làm việc. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 70,13% tổng nhu cầu nhân lực, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,69% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,18%.

Sở LĐTB&XH cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong những tháng cuối năm đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, tài chính bảo hiểm, dịch vụ bảo vệ, bất động sản, số lượng nhu cầu của mỗi đơn vị trên 100 lao động.