Lão nông báo tin phát hiện 'vật thể hình bàn chân', chuyên gia: 'Bán nó sẽ có tiền'

Vật thể bí ẩn "hình bàn chân"



Lão Vương, một nông dân ở Vân Nam, Trung Quốc ngày nào cũng lên núi đào dược liệu. Lần này, trong lúc đào tam thất ông đột nhiên phát hiện có vật thể lạ bên cạnh. Lão nông này cảm thấy hình dạng của nó có gì đó không đúng. Lão Vương liền dùng xẻng đào bới lớp đất xung quanh vì muốn nhìn rõ hơn thứ đó.

Lão nông trong lúc đào thảo dược lại vô tình tìm thấy một "vật thể lạ". (Ảnh: Kknews)

Thế nhưng, khi lão Vương nhìn rõ thứ mà mình đào lên, ông ta sợ hãi đến mức hét lên ngay lập tức. Hóa ra thứ mà lão nông này đào được là một vật thể có hình dáng rất giống với một bàn chân người.

Lão Vương bỏ chạy xuống núi và hô hoán mọi người trong thôn cùng tới xem. Sau khi bình tĩnh lại, lão nông gọi cho cảnh sát để báo cáo sự việc. Một nhóm cảnh sát cùng trưởng thôn và một vài người bạo gan tới nơi mà lão Vương tìm thấy "bàn chân" đó. Điều mà lão Vương không ngờ tới sau khi kiểm tra "bàn chân" bí ẩn đó, mấy vị cảnh sát lại phá lên cười. Hóa ra thứ mà lão nông này tìm thấy không phải là "chân người", nó là một loại củ nào đó mà họ không biết.

Hóa ra, thứ lão nông đào được là một củ khoai mỡ tím. (Ảnh: Kknews)

Một chuyên gia về thực vật học được cử tới hiện trường. Vị chuyên gia cho biết, vật thể hình bàn chân mà lão Vương tìm thấy thực ra chỉ là một củ khoai mỡ tím.

Củ khoai mỡ tím có hình dáng đặc biệt

Theo vị chuyên gia, củ khoai mỡ tím mà lão Vương tìm thấy có hình dáng khá lạ. Thậm chí, nó còn giống như một bàn chân người với các ngón chân và móng chân. Chính vì thế, lão Vương vừa nhìn thấy nó đã bị nhầm lẫn như vậy. Hơn nữa, củ khoai này còn có kích thước rất lớn. Chuyên gia cho rằng, lão Vương rất may mắn mới có thể tìm thấy củ khoai mỡ đặc biệt này. Ông còn cho rằng nếu lão Vương bán ở trong thành phố, nhất định sẽ có người bỏ ra nhiều tiền mua nó.

Củ khoai mà lão nông tìm thấy không chỉ có hình dáng giống bàn chân người mà còn kích thước rất lớn. (Ảnh: Kknews)

Khoai mỡ tím là loại khoai thuộc họ dây leo với nhiều củ, tên khoa học của nó là Dioscorea alata. Loại khoai này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á, nó chủ yếu phân bố ở các vùng phía nam của Trung Quốc, Indonesia, châu Phi, Ấn Độ và Malaysia.

Khoai mỡ có kích thước lớn hơn khoai lang rất nhiều. Nó có lớp vỏ bên ngoài xù xì, nhiều rễ. Ruột khoai mỡ thường có màu tím, một số loại sẽ có màu trắng hoặc tím nhạt.

Khoai mỡ là loại cây ưa thời tiết nóng, nhiều nước. Trong điều kiện thời tiết tự nhiên, cây sẽ cho ra củ sau 2-3 tháng. Khoai mỡ có vị ngọt bùi, khi nấu chín sẽ mềm mịn như khoai tây, nó thường được dùng để chế biến món ngọt và món mặn. Chúng là một loại thực phẩm cung cấp nguồn năng lượng, dinh dưỡng dồi dào. Đặc biệt khoai mỡ còn chứa rất nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe của con người.

Khoai mỡ là một loại thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe của con người. (Ảnh: Kknews)

Không chỉ tốt cho tim mạch, khoai mỡ có tác dụng giúp giảm cân nặng, béo phì. Theo các chuyên gia cho biết, khi ăn khoai mỡ sẽ giúp cơ thể cảm thấy no lâu. Đồng thời, khoai mỡ không chứa chất béo nhưng lại chứa nhiều chất sợi. Ngoài ra, trong khoai mỡ còn có vitamin C và anthocyanins. Đây là hai chất giúp bảo vệ tế bào cơ thể, tránh bị tác hại của các gốc tự do. Thường xuyên ăn các món khoai mỡ sẽ giúp ngăn ngừa ung thư và cơ thể luôn khỏe mạnh.

Nguồn: Kknews