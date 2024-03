Lão nông phát hiện 3 cây gỗ quý hơn 1.000 năm tuổi trong vườn nhà, thương gia ra giá hơn 900 tỷ đồng mua trọn nhưng bị chuyên gia ngăn lại: "Tuyệt đối đừng bán"

Ở vùng núi Vân - Quý - Xuyên (Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên) của Trung Quốc có rất nhiều cây gỗ quý hiếm, thế nhưng Kim tơ nam mộc có lẽ là loài cây nổi tiếng nhất. Gỗ của cây này rất cứng, bền và có khả năng chống mối mục, chống ăn mòn. Dù được chôn sâu trong lòng đất trong hàng nghìn năm cũng không thể mục nát.

Bên cạnh đó, loại cây này cũng có đặc tính sinh trưởng chậm, mất hơn 50 năm để cây non có thể thành cây trưởng thành. Hơn nữa, nếu sống trong môi trường không thuận lợi, giai đoạn cây non của Kim Tơ Nam Mộc non phải kéo dài 100 năm thay vì 50 năm như bình thường. Hơn nữa vì tỷ lệ để trồng được một cây Kim Tơ Nam Mộc cho ra loại gỗ cực hiếm này rất thấp nên không ai dám đánh đổi để trồng. Do đó, giá trị kinh tế của loại gỗ này cũng khó có thể đong đếm.

Ngày nay, loại gỗ này vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn được săn lùng với giá “trên trời”. Bất cứ ai sở hữu gỗ Kim tơ nam mộc dù chỉ là một miếng nhỏ cũng có thể “đổi đời sau 1 đêm”. Thế mà nhiều năm về trước tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, có một ông cụ họ Tần (thông tin nhân vật đã được thay đổi) từng sở hữu đến 3 cây Kim tơ nam mộc hàng nghìn năm tuổi ở trong vườn. Nhiều người biết chuyện còn tỏ ra ghen tỵ vì ông cụ này “số giàu mà không biết hưởng”.

Ảnh minh họa: Sina

Theo Sina, dù trong vườn nhà có “báu vật trời ban”, thế nhưng ông Tần lại không hề hay biết về chúng. Mãi đến khi có một người am hiểu về gỗ quý phát hiện và tiết lộ cho ông Tần biết, ông cụ này mới cười và chia sẻ: “3 cái cây này đã có trong sân nhà từ khi tôi còn nhỏ. Ông nội tôi nói rằng chúng là "cây tiền" nên ngày nào tôi cũng tưới nước và bón phân cho nó. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng thực sự quý giá đến vậy”.



Tin tức ông cụ này sở hữu 3 cây gỗ quý nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong vùng. Một thương gia khi nghe tin đã quyết định đến tận nhà ông lão để mục sở thị chúng. Nhận thấy món hời trước mắt, người này đã lập tức ra giá 280 triệu NDT (hơn 964 tỷ đồng) để mua 3 cây Kim tơ nam mộc này. Tuy nhiên, các chuyên gia đã có mặt và ngăn cản ông cụ này thực hiện giao dịch.

Theo các chuyên gia, kim tơ nam mộc vốn là cây gỗ quý được Trung Quốc can thiệp và bảo vệ, không cho phép ai tùy ý chặt hạ hay khai thác. Hơn nữa, sau khi xem xét 3 cây gỗ quý trong vườn nhà ông Tần, các chuyên gia cho biết đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao và có giá trị nghiên cứu lớn nên thay vì chặt hạ để buôn bán, chúng nên được bảo vệ và nhân giống.

Ảnh minh họa: Sina

Sau khi được các chuyên gia giải thích, ông Tần cuối cùng cũng quyết định tặng 3 cây Kim tơ nam mộc trong vườn nhà cho chính quyền. Ông cụ cho biết vì tuổi đã cao, ông không còn đủ sức để hàng ngày chăm sóc chúng nữa. Cũng từ đó, 3 cây Kim tơ nam mộc này được các chuyên gia rào chắn và cử người trực tiếp canh gác, bảo vệ để tránh kẻ xấu phá hoại.



Quyết định hào phóng của ông Tần khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người cho rằng ông cụ này thật “điên rồ” khi đi cho không 3 cây gỗ quý như thế. Tuy nhiên ông cụ này lại không nghĩ như vậy. Với ông, 3 cây Kim tơ nam mộc này đã lớn lên cùng với ông, chúng cũng là ký ức tuổi thơ mà ông rất trân quý. Do đó, ông cụ này hy vọng những “người bạn” của mình vẫn sẽ được chăm sóc thật tốt khi ông không còn.

Cũng theo Sina, không chỉ cây Kim tơ nam mộc còn sống mới cần được bảo tồn, kể cả khi chúng đã bị đốn hạ thì vẫn cần được chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng để giữ trọn giá trị của chúng. Câu chuyện về cây Kim tơ nam mộc 4.300 năm tuổi từng bị sét đánh ở Quý Dương (Quý Châu) dưới đây là một ví dụ.

Ảnh: Sina

Theo đó vào tháng 3 năm 2013, người dân đã phát hiện ra cây Kim tơ nam mộc này bị sét đánh và bị gãy ở giữa, phần còn lại bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa cháy suốt ba ngày ba đêm mới tắt. Vì lo sợ cây gỗ khổng lồ này sẽ trở thành mối nguy hiểm cho người dân nên Cục Lâm nghiệp Trung Quốc đã cấp giấy phép khai thác cái cây này. 14 năm sau, chủ nhân hiện tại đã mua lại cây gỗ này với giá 17 triệu NDT (hơn 58 tỷ đồng).



Người này cho biết khi mua cây, ông gần như bán hết đồ đạc, thậm chí bán luôn hai căn nhà ở quê để có đủ tiền. Sau khi thông tin về cây Kim tơ nam mộc 4.300 năm tuổi được lan truyền, nhiều người đã liên hệ với chủ nhân của nó để hỏi mua. Thậm chí có một thương gia đã ngã giá 250 triệu NDT (hơn 861 tỷ đồng) nhưng ông cụ nhất quyết không bán. Ông tin rằng đây là kho báu vô giá nên sẽ rất tiếc nếu người khác sử dụng gỗ từ thân cây chỉ để làm đồ nội thất, trang trí.

Cuối cùng, ông cụ này đã quyết định xây dựng một bảo tàng Kim tơ nam mộc trong tương lai để nhiều người có thể chiêm ngưỡng loài cây quý hiếm này hơn.

(Tổng hợp: Sina)