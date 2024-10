Lập 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ", xảy ra tại TP.HCM, do bị can Hoàng Phi cầm đầu.

Tham gia giúp sức cho Hoàng Phi có: Phan Tấn Trung (SN 1996, quê Đồng Nai; ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (SN 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước.

Chi phí mua bán hóa đơn dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, nhưng trên thực tế không phát sinh kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) làm nơi tổ chức hoạt động.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CQCA

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong các khâu, như: soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa làm tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn; sau đó lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty "ma" mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng.

Ngoài ra, những đối tượng được Phi thuê còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty "ma" theo yêu cầu của Hoàng Phi.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, cơ quan chức năng cũng ra thông báo truy tìm Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung, yêu cầu các đối tượng này đến cơ quan Công an trình diện để làm rõ vụ án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, hai đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.