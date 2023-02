Lập 3 đoàn kiểm tra về đào tạo, sát hạch lái xe

Kế hoạch do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký cho biết, việc thanh, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (nếu có). Từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.



"Việc thanh, kiểm tra cũng nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có) và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật", Bộ Giao thông Vận tải cho hay.

Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý. Việc thanh, kiểm tra phải xong trước ngày 15/4/2023.

Bộ Giao thông Vận tải thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các Sở Giao thông Vận tải. Việc kiểm tra này Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xong trong tháng 4/2023.

Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ kiểm tra tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên.

Đoàn kiểm tra số 2 do Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành kiểm tra tại các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

Đoàn kiểm tra số 3 do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì tiến hành kiểm tra tại các tỉnh, thành phố như: Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Bộ Giao thông Vận tải giao Thanh tra Bộ tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra các Sở Giao thông Vận tải việc đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe và hướng dẫn Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở trong thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý.

Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra do đơn vị chủ trì đảm bảo chất lượng, tiến độ, tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả kiểm tra.

Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

"Vụ Vận tải tham mưu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe", Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi UBND, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

"Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường thanh, kiểm tra tại các Sở Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành Công an, y tế và các bộ, ngành trong quản lý, giám sát đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe", Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, thời gian qua chất lượng đào tạo, sát hạch được nâng cao, đảm bảo được kỹ năng điều khiển phương tiện của học viên, góp phần giảm sâu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các giải pháp về công nghệ đã được áp dụng để giám sát chặt quá trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô, đáp ứng yêu cầu phòng chống tiêu cực…