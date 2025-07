Toàn cảnh điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: Sĩ tử muốn chọn trường đúng BẮT BUỘC phải biết!

Đúng theo kế hoạch, 8h sáng ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 đến các sĩ tử. Trước đó vào chiều ngày 15/7, phổ điểm thi các môn cũng đã được công bố.

Theo nhiều chuyên gia, phổ điểm năm nay đã phản ánh đúng chất lượng giáo dục, phân hóa tốt, đề thi được cải tiến, học sinh thích ứng nhanh và các địa phương có sự tiến bộ rõ rệt. Kỳ thi không chỉ đánh giá năng lực của học sinh, phục vụ tuyển sinh, mà còn là căn cứ quan trọng để điều chỉnh chiến lược giáo dục quốc gia.

Bên cạnh đó, nội dung đề thi được xây dựng bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó đưa vào nhiều dữ liệu mang tính thực tiễn, cho thấy xu hướng đánh giá năng lực thực sự của học sinh đang được triển khai rõ nét.

BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH PHỔ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2025

Tổng số học sinh đạt điểm 10

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận số lượng bài thi đạt điểm 10 tăng vọt ở nhiều môn so với năm trước. Dẫn đầu là môn Địa lý với 6.907 bài thi đạt điểm tuyệt đối, gấp hơn 2 lần so với con số 3.175 bài của năm 2024. Môn Vật lý chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục khi có tới 3.929 bài thi điểm 10, tăng gấp khoảng 71 lần so với chỉ 55 bài vào năm ngoái. Đặc biệt, môn Toán gây chú ý khi năm nay có 513 bài đạt điểm 10 trong khi năm 2024 không có bài nào.

Qua phân tích phổ điểm có thể thấy, điểm 10 phân bố ở nhiều địa phương khác nhau, đây là minh chứng cho tính bình đẳng trong cơ hội tiếp cận tri thức. Ngay cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vẫn có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cho thấy năng lực học tập và tiếp cận chương trình mới không chỉ giới hạn ở những nơi có điều kiện thuận lợi.

Chi tiết số điểm 10 như sau: Môn Vật lý có 3.929 bài; năm 2024 có 55 bài điểm 10. Môn Lịch sử có 1.518 bài; năm 2024 có 2.108 bài điểm 10. Môn Kinh tế pháp luật có 1.451 bài; năm 2024 có 3.661 bài điểm 10. Môn Hóa học có 625 bài; năm 2024 có 1.278 bài điểm 10. Môn Toán có 513 bài; năm 2024 không có bài thi điểm 10. Môn Tiếng Anh có 141 bài; năm 2024 có 565 bài thi điểm 10. Môn Công nghệ nông nghiệp có 101 bài điểm 10 (năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp môn này). Môn Sinh học 82 bài; năm 2024 có 34 bài điểm 10. Môn Tin học có 60 bài điểm 10 (năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp môn này). Môn Công nghệ công nghiệp có 4 bài điểm 10 (năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp môn này). Môn Ngữ Văn không có điểm 10; năm 2024 có 2 bài đạt điểm 10.

Số bài bị điểm liệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ghi nhận tổng cộng 936 bài thi bị điểm liệt (≤1 điểm), tăng mạnh so với con số 585 bài của năm 2024. Đáng chú ý nhất là môn Toán, với 777 bài thi bị điểm liệt, gấp hơn 10 lần so với chỉ 76 bài của năm trước và đây cũng là môn có số điểm liệt cao nhất toàn quốc năm nay.

Ngược lại, nhiều môn lại chứng kiến sự giảm mạnh về số bài thi bị điểm liệt. Môn Tiếng Anh giảm từ 145 bài xuống còn 28 bài; môn Sinh học giảm từ 56 xuống chỉ còn 1 bài; môn Địa lý từ 94 còn 19 bài; và Lịch sử từ 33 còn 13 bài.

Cụ thể như sau: Môn Toán: 777 bài thi bị điểm liệt, năm 2024 có 76 bài. Môn Vật lý: 3 bài thi bị điểm liệt, năm 2024 có 56 bài. Môn Ngữ Văn: 87 bài thi bị điểm liệt, năm 2024 có 68 bài. Môn Hóa học: 8 bài bị điểm liệt, năm 2024 là 24 bài. Môn Sinh học: 1 bài bị điểm liệt, năm 2024 có 56 bài. Môn Tin học không có điểm liệt. Môn Lịch sử: 13 bài bị điểm liệt, năm 2024 có 33 bài. Môn Địa lý: 19 bài bị điểm liệt, năm 2024 là 94 bài. Môn Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp không có điểm liệt. Môn Kinh tế pháp luật không có bài thi bị điểm liệt, trong khi năm 2024 có 33 bài. Môn Tiếng Anh: 28 bài bị điểm liệt, trong khi năm 2024 là 145 bài.

Các địa phương dẫn đầu từng môn

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố có biến động rõ rệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Nổi bật nhất là Ninh Bình và Hà Tĩnh, khi cả hai cùng góp mặt trong phần lớn top 10 của 12 môn thi, đồng thời mỗi địa phương đều dẫn đầu ở 3 môn.

Cụ thể, Ninh Bình giành vị trí số 1 ở các môn Toán, Tin học và Địa lý; trong khi Hà Tĩnh dẫn đầu về Vật lý, Hóa học và Giáo dục Kinh tế - Pháp luật – cho thấy sự đầu tư đồng đều ở cả các môn tự nhiên lẫn môn tổ hợp mới.

Đáng chú ý, Hà Nội có màn bứt phá bất ngờ khi xuất hiện dày đặc trong nhiều bảng xếp hạng. Thành phố này dẫn đầu môn Tiếng Anh, xếp thứ 2 ở môn Toán và Sinh học, thứ 3 ở môn Ngữ văn và Hóa học, thứ 5 ở Vật lý và thứ 6 ở Giáo dục Kinh tế - Pháp luật. Kết quả này cho thấy xu hướng chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục đại trà của thủ đô.

Danh sách các tỉnh có điểm trung bình cao nhất theo từng môn: Toán: Ninh Bình Ngữ Văn: Nghệ An Vật Lý: Hà Tĩnh Hóa Học: Hà Tĩnh Sinh Học: Bắc Ninh Tin Học: Ninh Bình Lịch Sử: Phú Thọ Địa Lý: Ninh Bình Công Nghệ – Công Nghiệp: Quảng Ninh Công Nghệ – Nông Nghiệp: Hải Phòng Giáo dục Kinh tế & Pháp luật: Hà Tĩnh Tiếng Anh: Hà Nội

Bảng xếp hạng thi tốt nghiệp THPT theo 34 tỉnh thành

Theo phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 của 34 tỉnh, thành sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Nghệ An vươn lên dẫn đầu với điểm trung bình 6,589, theo sát là Hà Tĩnh với 6,525 điểm. Đây đều là hai địa phương không sáp nhập, với quy mô thí sinh thi tốt nghiệp lần lượt khoảng 39.000 và 17.000 em.

Những cái tên còn lại trong top 10 gồm Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP HCM và Huế, với điểm trung bình đều trên 6,2. Đáng chú ý, Hà Nội lần đầu góp mặt trong top 5, đạt gần 6,5 điểm, đánh dấu sự cải thiện rõ rệt so với các năm trước khi thường chỉ nằm trong nhóm từ vị trí 12 đến 20.

Một số địa phương dù đã sáp nhập nhưng vẫn giữ vững thành tích như Phú Thọ (gộp thêm Hòa Bình và Vĩnh Phúc), Ninh Bình (gồm cả Hà Nam và Nam Định), hay Hải Phòng (sáp nhập với Hải Dương).

Trong khi đó, Sơn La là tỉnh có điểm trung bình thấp nhất, dưới 5,5 điểm. Các tỉnh có điểm cao hơn một chút gồm Cao Bằng, Lai Châu, Đắk Lắk, Điện Biên, Lạng Sơn và Tuyên Quang, với mặt bằng chung dao động trong khoảng 5,5 đến 5,7 điểm.

Cả nước có 12 thủ khoa, trong đó có 9 thủ khoa đạt điểm 30

Số liệu cho thấy tính theo các khối truyền thống gồm A00, B00, A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh), có 9 thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm ở A00 và B00.

Thủ khoa C00 và A01 là 29,75. Trong đó, thí sinh đứng đầu tổ hợp D01 cũng chính là thủ khoa A01. Thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm.

Hà Nội, TP.HCM và Hưng Yên cùng có có 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đó Phú Thọ, Bắc Ninh và Ninh Bình đều có 1 thủ khoa.

STT Tỉnh/Thành phố Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3 1 Hà Nội A00 10 10 10 2 Hà Nội A00 10 10 10 3 Phú Thọ A00 10 10 10 4 Bắc Ninh A00 10 10 10 5 Hưng Yên A00 10 10 10 6 Hưng Yên A00 10 10 10 7 Ninh Bình A00 10 10 10 8 TP.HCM A00 10 10 10 9 TP.HCM B00 10 10 10 10 Hà Nội A01 10 10 9.75 11 Hà Nội D01 10 9.25 9.75 12 Nghệ An C00 9.75 10 10

Tổng hợp