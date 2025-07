Cập nhật số liệu CTCK ngày 18/7: Loạt công ty hé lộ KQKD quý 2, thêm nhiều khoản lợi nhuận đột biến "tăng bằng lần"

Số liệu thống kê tới sáng ngày 18/7, đã có 25 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 2/2025.

Tại nhóm dẫn đầu , Chứng khoán KIS là cái tên tiếp theo ghi nhận LNTT trăm tỷ trong quý 2, tuy nhiên con số này giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu hoạt động giảm nhẹ xuống 630 tỷ trong quý 2, chủ yếu do lãi từ tài sản FVTPL giảm 31% so với quý 2/2024 xuống 245 tỷ, trong khi lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh lên hơn 217 tỷ.

Chi phi hoạt động tăng nhẹ 2% lên 457 tỷ. Kết quả, LNTT đạt 101 tỷ, qua đó nâng lãi trước thuế nửa đầu năm 2025 lên 229 tỷ đồng, giảm 28%.

Chứng khoán FPT (FPTS) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 55% trong quý 2 xuống gần 85 tỷ. Lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính âm gần 36 tỷ đồng chủ yếu từ đánh giá lái TSTC mã MSH. Bên cạnh đó, tổng chi phí quý 2 tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí đi vay của các khoản cho vay tăng. Ngoài ra doanh thu môi giới chứng khoán giảm do FPTS áp dụng chính sách giảm phí giao dịch cho nhà đầu tư.

LNTT 6 tháng của FPTS giảm 32% so với cùng kỷ xuống 258 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Minh bất ngờ báo lãi trước thuế gấp gần 4 lần lên 78 tỷ trong quý 2. Lãi từ tài sản FVTPL tăng 429% lên 127 tỷ, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 143% lên 39 tỷ.

Chứng khoán DSC cũng là công ty đạt mức tăng trưởng "bằng lần" trong quý 2 với LNTT đạt 56 tỷ, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. LNTT 6 tháng tăng 25% lên 123 tỷ đồng.

Ngược chiều, Chứng khoán Apec (APS) và Chứng khoán VTG là hai công ty thua lỗ trong quý 2 vừa qua với mức lỗ trước thuế lần lượ t là 9 tỷ và 10 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, APS lỗ tới 40 tỷ, cao nhất trong nhóm đã công bố BCTC tính tới thời điểm hiện tại trong khi Chứng khoán VTG cũng lỗ 20 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi 15 tỷ trong cùng kỳ năm 2024.