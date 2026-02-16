Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Nguyên nhân do khi quây tôn thi công, lượng lớn container vận tải hàng hóa chỉ còn 1 làn đường, di chuyển cùng với ô tô, xe máy cá nhân. Những ngày cuối năm, người dân đi mua sắm Tết cũng khiến lưu lượng phương tiện tăng cao.