Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết

16-02-2026 - 13:42 PM | Bất động sản

Những ngày cận Tết, lực lượng công nhân gấp rút thi công, lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại công trường dự án giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (Hải Phòng) để đảm bảo cho người dân và tài xế xe tải lưu thông an toàn.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp được UBND TP Hải Phòng﻿ khởi công ngày 19/12/2025, tổng vốn đầu hơn 775 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm﻿ của thành phố, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, giao thông đô thị﻿.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 2.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 3.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 4.

Sau gần 2 tháng khởi công, dự án đã cơ bản hoàn tất công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực thực hiện dự án. Tại khu vực vòng xuyến, các đơn vị thi công cọc xi măng đất ở đảo trung tâm.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 5.

Dọc đường Bùi Viện đã tổ chức quây rào tôn 6 làn xe và dải phân cách để sẵn sàng triển khai đào hầm xuyên đảo trung tâm. Hầm chui khi hoàn thành sẽ là làn đường dành cho container, xe tải lưu thông hàng hóa từ các cảng biển kết nối QL5, QL10 đi các tỉnh.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 6.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 7.

Để đảm bảo an toàn giao thông, các đơn vị thi công đã hạ vỉa hè, thảm nhựa để mở rộng làn xe dành cho container và một làn xe dành cho phương tiện cá nhân lưu thông qua khu vực thực hiện dự án.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 8.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 9.

Những ngày cận Tết, các đơn vị thi công hối hả lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc đường Bùi Viện nhằm đảm bảo cho tài xế xe tải và người dân lưu thông an toàn vào ban đêm.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 10.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 11.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 12.

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Nguyên nhân do khi quây tôn thi công, lượng lớn container vận tải hàng hóa chỉ còn 1 làn đường, di chuyển cùng với ô tô, xe máy cá nhân. Những ngày cuối năm, người dân đi mua sắm Tết cũng khiến lưu lượng phương tiện tăng cao.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 13.

Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị đã dựng biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng phương tiện. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khoảng 10 công nhân được huy động luân phiên ứng trực 24/24h điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 14.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 15.

Lắp đèn chiếu sáng cho người dân qua công trường giao thông đẹp nhất Hải Phòng ngày Tết- Ảnh 16.

Toàn cảnh nút giao thông Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Nút giao này là điểm kết nối lưu thông vận tải hàng hóa từ các cảng biển đi QL5, QL10 và các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, là khu vực có mật độ dân số đông, tỷ lệ đô thị hóa cao bậc nhất Hải Phòng. Do đó, dự án hoàn thành có ý nghĩa lớn về giao thương hàng hóa và giao thông đô thị phố Cảng.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

