Lật tẩy cuộc đào tẩu cùng 4.900 tỷ của nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ, "trùm cuối" đứng sau lộ diện

Vào ngày 25/11, dư luận Thái Lan chấn động khi tòa án Quận Phra Nakhon Tai, Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ nữ tỷ phú Anne Jakrajutatip. Cựu CEO của JKN Global Group và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ bị ban bố lệnh bắt giữ vì không ra hầu tòa trong vụ án lừa đảo 30 triệu Baht (gần 25 tỷ đồng). Hiện, không ai rõ tung tích của Anne Jakrajutatip.

Tuy nhiên, trên tờ Mgronline, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul đã cáo buộc nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý, đền bù thiệt hại bằng cách trốn sang Mexico. Theo truyền thông Thái Lan, cuộc đào tẩu để trốn điều tra và ngồi tù của Anne Jakrajutatip diễn ra vô cùng tinh vi, với sự giúp sức của Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha.

Anne Jakrajutatip đã biến mất không rõ tung tích sau khi vỡ nợ và bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu Baht (gần 25 tỷ đồng)

Theo Mgronline, năm 2022, bà Anne và tập đoàn JKN gây chú ý khi mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD (527 tỷ đồng). Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ với nữ tỷ phú này sau một bước chân vào lĩnh vực kinh doanh sắc đẹp. Đầu tháng 9/2023, Anne Jakrajutatip vỡ nợ trái phiếu, lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do lợi nhuận thu về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quá thấp. 2 tháng sau, bà trùm Hoa hậu đã nộp đơn xin phục hồi hoạt động kinh doanh để tái cấu trúc công ty, giải quyết các khoản nợ và được tòa chấp thuận.

Tuy nhiên, bà Anne và tập đoàn JKN không hề có bất kỳ động thái đền bù thiệt hại nào cho các nạn nhân mua trái phiếu. Trước sự chất vấn và chỉ trích của dư luận, Anne Jakrajutatip tuyên bố rằng mình cũng như công ty JKN đang cố gắng giải quyết các vấn đề tài chính của mình và sẽ trả nợ trái phiếu.

Tuy nhiên, vài thời điểm này, Anne Jakrajutatip đã âm thầm thương thảo bán cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ của mình cho Raul Rocha - doanh nhân người Mexico và hiện là chủ tịch của MUO. Việc bán cổ phần này là giao dịch ngầm giữa Anne Jakrajutatip và Raul Rocha. Vào ngày 20/10/2023, thủ tục mua bán của 2 bên đã hoàn thành việc ký kết. Tuy nhiên, phải đến tháng 5/2025, Anne mới công bố rộng rãi về việc mình đã bán cổ phần Miss Universe cho Raul Rocha, chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe.

Trong thời gian thương thảo với Raul Rocha, bà Anne Jakrajutatip đã lên kế hoạch bỏ trốn, tẩu tán tài sản khỏi Thái Lan dưới sự giúp sức của nam doanh nhân Mexico. Theo truyền thông Thái Lan, Raul Rocha không phải 1 doanh nhân bình thường. Raul Rocha được cho là có quan hệ ngầm với giới xã hội đen, những băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico. Dưới sự tiếp tay của Raul Rocha, Anne Jakrajutatip đã thành công ẵm trọn số tiền 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) trốn khỏi Thái Lan, đồng thời quyền công dân Mexico.

Anne Jakrajutatip bán cổ phần Miss Universe cho Raul Rocha và nhờ cậy doanh nhân này giúp mình bỏ trốn khỏi Thái Lan để tránh bị điều tra, xét xử và đi tù

Hiện tại, bà Anne Jakrajutatip không chỉ an toàn ẩn náu ở Mexico dưới sự bảo trợ của Raul Rocha mà còn được gia đình Tân Hoa hậu Hoàn vũ năm nay giúp đỡ. Được biết, Raul Rocha đã để Fátima Bosch đăng quang vì muốn giành được thương vụ làm ăn dầu mỏ với gia đình người đẹp này. Chưa kể, anh trai của Fátima Bosch còn đang tranh cử và có khả năng đắc cử đến 90%. Theo nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul, Anne Jakrajutatip hiện đã có quốc tịch Mexico. Với tầm ảnh hưởng của mình, Raul Rocha đã bảo lãnh cuộc sống của Anne Jakrajutatip ở Mexico mà không phải lo lắng về hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính cô đã gây ra tại quê nhà. Vì vậy, nữ tỷ phú phạm pháp này sẽ không trở về Thái Lan nữa do đối diện nguy cơ bị bắt và đi tù 10-15 năm.

Anne Jakrajutatip đang ẩn náu ở Mexico với khối tài sản 4.900 tỷ tẩu tán thành công

Anne Jakrajutatip, còn được biết đến với tên Anne JKN, là một trong những nữ doanh nhân nổi bật nhất của Thái Lan và cũng là gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ trên toàn châu Á. Sinh năm 1979 tại Bangkok, Anne lớn lên trong một gia đình kinh doanh nhưng lại sớm cảm nhận bản dạng giới khác biệt của mình. Điều này khiến bà trải qua nhiều định kiến thời niên thiếu, để rồi sau này trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho quyền lợi người chuyển giới. Anne từng du học tại Úc, tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Bond University, sau đó tiếp tục mở rộng kiến thức với chứng chỉ phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn.

Con đường sự nghiệp của Anne bắt đầu khi bà sáng lập JKN Global Group, một tập đoàn truyền thông nhanh chóng vươn tầm quốc tế nhờ vào việc phân phối nội dung phim ảnh, truyền hình, sản xuất chương trình và quảng cáo. Bà cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thực tế như Shark Tank Thailand hay Project Runway Thailand, góp phần xây dựng hình ảnh một nữ lãnh đạo sắc sảo, tự tin và đầy cá tính.

Tên tuổi của Anne lan rộng khắp thế giới vào năm 2022, khi bà chi hơn 20 triệu USD (527 tỷ đồng) để mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người phụ nữ – và cũng là người chuyển giới – sở hữu cuộc thi sắc đẹp danh giá này. Anne tuyên bố muốn biến Miss Universe thành sân chơi đề cao trí tuệ, tiếng nói của phụ nữ và sự đa dạng, đồng thời tạo môi trường bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+. Tầm nhìn đó đã khiến bà được ca ngợi như một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành giải trí và sắc đẹp thế giới.

Anne Jakrajutatip là chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ từ 2022 đến 2025

Nguồn: Mgronline