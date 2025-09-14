Latham & Watkins là công ty luật như thế nào?

Lịch sử hình thành và phát triển

Được thành lập vào năm 1934 tại Los Angeles bởi hai luật sư Dana Latham và Paul Watkins, Latham & Watkins ban đầu là một công ty luật nhỏ chuyên về thuế và lao động. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Mỹ, công ty đã nhanh chóng mở rộng lĩnh vực hoạt động sang các mảng tài chính doanh nghiệp và giao dịch M&A.

Vào những năm 1970 và 1980, Latham bắt đầu chiến lược mở rộng ra khỏi bờ Tây nước Mỹ, thành lập các văn phòng tại New York và Washington, D.C. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, giúp công ty tiếp cận các trung tâm tài chính và chính trị lớn. Kể từ đó, Latham đã thực hiện một chiến lược toàn cầu hóa mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới văn phòng khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông. Hiện nay, công ty có hơn 30 văn phòng trên khắp thế giới, tạo thành một mạng lưới pháp lý toàn cầu.

Latham & Watkins hoạt động trên phạm vi toàn cầu

Sự phát triển vượt bậc này không chỉ là về mặt số lượng văn phòng, mà còn là sự đa dạng hóa các lĩnh vực hành nghề. Công ty đã xây dựng một danh tiếng vững chắc trong các lĩnh vực phức tạp như Thị trường vốn (Capital Markets), Tái cấu trúc doanh nghiệp (Restructuring), Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Technology & IP), và Giải quyết tranh chấp (Litigation).

Vị thế trên các bảng xếp hạng uy tín

Latham & Watkins luôn có mặt trong top đầu các bảng xếp hạng uy tín nhất của ngành luật. Các ấn phẩm pháp lý hàng đầu thế giới như Chambers Global, The Legal 500, và American Lawyer thường xuyên xếp Latham vào nhóm "Band 1" (nhóm cao nhất) hoặc "Top 5" cho nhiều lĩnh vực hành nghề khác nhau, từ M&A, Thị trường vốn, đến Năng lượng và Tái cấu trúc.

Sự công nhận này không chỉ dựa trên quy mô hay số lượng vụ việc, mà còn dựa trên đánh giá trực tiếp từ khách hàng và đối thủ cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, sự am hiểu thị trường, và kết quả đạt được. Việc liên tục được xếp hạng cao trong nhiều năm liên tiếp là một minh chứng rõ ràng cho sự nhất quán về chất lượng và uy tín của Latham & Watkins.

Những thương vụ nổi bật nhất

Latham & Watkins nổi tiếng với khả năng xử lý các vụ việc phức tạp và mang tính bước ngoặt, củng cố vị thế của mình là một công ty luật hàng đầu toàn cầu. Những thành công của họ trải rộng khắp các lĩnh vực, từ sáp nhập và mua lại (M&A) đến tranh tụng và thị trường vốn.

Một trong những ví dụ điển hình là việc công ty đã tư vấn cho Dell Technologies trong thương vụ mua lại EMC Corporation trị giá 67 tỷ USD vào năm 2016. Đây là một trong những thương vụ công nghệ lớn nhất trong lịch sử, phức tạp về mặt cấu trúc và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Thành công của thương vụ này đã củng cố vị thế của Latham là một công ty luật hàng đầu trong ngành công nghệ và tài chính.

Trong lĩnh vực thị trường vốn, Latham & Watkins đóng vai trò quan trọng trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Facebook (nay là Meta) vào năm 2012. Công ty đã làm cố vấn pháp lý cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành, giúp thương vụ IPO công nghệ được mong chờ nhất mọi thời đại này diễn ra thành công.

Bên cạnh đó, trong các vụ kiện tranh chấp, công ty đã đại diện cho nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu, như JPMorgan Chase, trong các cuộc điều tra và kiện tụng phức tạp của chính phủ liên bang và các bang sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khả năng bảo vệ khách hàng một cách hiệu quả trong các vụ kiện phức tạp đã giúp họ duy trì uy tín vững chắc.

Cuối cùng, trong lĩnh vực công nghệ, Latham & Watkins đã thành công khi đại diện cho Oracle trong thỏa thuận mua lại một phần hoạt động của TikTok tại Mỹ. Đây là một thương vụ trị giá hàng tỷ đô la và cực kỳ nhạy cảm về chính trị, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các quy định pháp lý của Mỹ liên quan đến an ninh quốc gia và công nghệ. Những vụ việc này cho thấy khả năng của Latham & Watkins trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp, có tính rủi ro cao và thường xuyên có quy mô toàn cầu.

Tổng hợp