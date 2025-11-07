Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!

07-11-2025

Bạn có bao giờ vừa lau nhà xong đã thấy sàn dính đầy bụi, vệt nước và tóc rơi lả tả khắp nơi? Tôi cũng từng như thế. Mỗi lần cầm cây lau nhà là một “cuộc chiến” – lau xong mệt bã người, lưng đau, mà sàn vẫn chẳng sạch.

Chỉ đến khi nghe một người bạn chuyên dọn dẹp bật mí rằng “lau sàn chỉ bằng nước là vô nghĩa”, tôi mới hiểu ra mình đã làm sai cách suốt nhiều năm.

Từ ngày áp dụng 5 mẹo đơn giản dưới đây, sàn nhà tôi sáng bóng như gương, sạch suốt cả tuần mà chẳng cần lau lại.

1. Nước vo gạo – chất tẩy rửa tự nhiên, sạch mà an toàn

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 1.

Đừng vội đổ nước vo gạo đi! Tinh bột và khoáng chất trong nước vo gạo có khả năng làm sạch dầu mỡ, vết bẩn và tạo độ bóng nhẹ cho sàn.

- Đổ nước vo gạo lần hai vào xô lau.

- Ngâm cây lau nhà, vắt nhẹ rồi lau như bình thường.

Kết quả thật bất ngờ: vết bẩn biến mất, sàn sáng mịn mà không hề trơn. Đặc biệt, với sàn gỗ, gạch men hoặc đá tự nhiên, nước vo gạo còn giúp chống xước và làm bóng bề mặt tự nhiên.

2. Thêm chút dầu xả tóc hoặc nước xả vải – bí quyết chống tĩnh điện

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 2.

Bạn có bao giờ thấy sàn mới lau xong lại dính đầy bụi chỉ sau vài giờ? Nguyên nhân là tĩnh điện sinh ra khi lau khô bằng nước. Giải pháp cực đơn giản: cho vài giọt dầu xả hoặc nước xả vải vào xô nước.

Chất làm mềm vải giúp:

- Trung hòa tĩnh điện, bụi khó bám vào sàn.

- Tạo lớp màng mỏng bảo vệ bề mặt, khiến sàn mịn và thơm.

Từ ngày áp dụng, tôi có thể để sàn 3–5 ngày mà vẫn sạch, không cần lau lại.

3. Thêm muối – sàn khô nhanh, diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 3.

Muối có khả năng hút ẩm, làm khô nhanh và kháng khuẩn tự nhiên.

- Cho 2 muỗng cà phê muối vào 5 lít nước lau.

- Lau nhà như bình thường, sàn sẽ khô nhanh, không trơn trượt.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với phòng tắm, bếp hoặc khu vực ẩm thấp. Sàn khô thoáng, không đọng nước, không mùi ẩm mốc.

4. Thêm vài giọt nước hoa/tinh dầu – vừa sạch vừa đuổi muỗi

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 4.

Nghe có vẻ lạ, nhưng vài giọt nước hoa hoặc tinh dầu thơm vào xô nước lau nhà sẽ giúp căn phòng thơm nhẹ và xua muỗi cực tốt.

Lau xong, hương thơm tỏa khắp nhà, cảm giác sạch sẽ dễ chịu.

Một số loại có tinh chất chống côn trùng, giúp muỗi không dám bén mảng vào góc tủ hay chân tường.

Cách này đặc biệt phù hợp cho mùa hè, hoặc nhà có trẻ nhỏ.

5. Giấm trắng – “thần dược” cho mọi vết bẩn cứng đầu

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 5.

Giấm là chất tẩy tự nhiên cực mạnh mà vẫn an toàn cho da tay và vật liệu sàn.

- Thêm 2 muỗng canh giấm trắng vào nước lau.

- Lau kỹ ở các khu vực bám dầu, vết bẩn lâu ngày, hoặc cặn xà phòng.

- Chất axit nhẹ trong giấm làm mềm và đánh bay vết ố bẩn, giúp sàn sáng bóng chỉ sau vài lần lau.

2 mẹo nhỏ để hiệu quả tăng gấp đôi

- Mở cửa sổ cho thoáng gió sau khi lau, giúp sàn khô nhanh và bụi không bám ngược lại.

- Luôn lau theo chiều vân sàn để loại bỏ bụi bẩn trong các khe hở và tránh trầy xước.

Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 6.
Lau nhà bằng nước là vô nghĩa: Thêm 1 thứ này vào, sàn sáng như gương suốt cả tuần!- Ảnh 7.

Kết

Lau nhà chỉ bằng nước không khiến sàn sạch hơn – ngược lại còn dễ bẩn nhanh, tạo tĩnh điện và giữ ẩm. Chỉ cần vài mẹo nhỏ trên, sàn nhà bạn sẽ sạch bóng, thơm mát và bền đẹp cả tuần mà không tốn thêm tiền mua dung dịch đắt đỏ.

Một chút thay đổi trong thói quen lau dọn có thể biến ngôi nhà thành không gian đáng sống hơn – sạch sẽ, dễ chịu và… khiến bạn thấy yêu việc dọn nhà hơn bao giờ hết.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

