Lazada bắt tay Meta

Hợp tác này cho phép các nhà sáng tạo nội dung tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines gắn thẻ sản phẩm Lazada trực tiếp trong các bài đăng trên Facebook, đồng thời nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng hoàn tất. Chương trình dự kiến sẽ sớm được tích hợp trên nền tảng Instagram.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thương mại từ sáng tạo nội dung đang tiếp tục định hình cách người dân Đông Nam Á khám phá và mua sắm trực tuyến. Thương mại qua video hiện chiếm khoảng 25% tổng giá trị hàng hóa (GMV) thương mại điện tử của khu vực. Trong năm 2024, 82% người tiêu dùng Đông Nam Á từng mua sản phẩm từ lời giới thiệu của người có ảnh hưởng. Bằng việc đưa hệ sinh thái tiếp thị liên kết của Lazada đến gần hơn với những nội dung người dùng tương tác hằng ngày, chương trình hợp tác này sẽ tạo ra trải nghiệm tiện lợi hơn trong hành trình từ khơi gợi cảm hứng, khám phá sản phẩm đến quyết định mua sắm.

Biến nội dung thường ngày thành cơ hội tạo thu nhập

Trước đây, hành trình chuyển đổi từ nội dung đến khoản hoa hồng thường phải trải qua nhiều bước, từ việc nhấp vào liên kết ngoài, chuyển hướng về ứng dụng đến thanh toán trên các trang riêng biệt. Những điểm gián đoạn này thường làm giảm tỷ lệ chuyển đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và doanh nghiệp.

Thông qua chương trình hợp tác này, các nhà sáng tạo nội dung giờ đây có thể kết nối trực tiếp tài khoản tiếp thị liên kết Lazada với Facebook và trong thời gian tới là Instagram, tìm kiếm các sản phẩm trong danh mục của Lazada và gắn thẻ sản phẩm ngay trong nội dung Reels hoặc bài đăng trên bảng tin (Feed). Khi người xem nhấp vào sản phẩm và hoàn tất giao dịch mua trên Lazada, nhà sáng tạo nội dung sẽ nhận được hoa hồng - tất cả đều diễn ra trong một trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt.

Đối với các nhãn hàng và nhà bán hàng trên Lazada, việc mở danh mục sản phẩm cho các nhà sáng tạo nội dung giúp tạo ra một kênh mới để tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và thúc đẩy chuyển đổi. Với người mua sắm, quá trình khám phá sản phẩm cũng trở nên trực quan và thuận tiện hơn. Thay vì phải rời bài đăng của nhà sáng tạo để truy cập một liên kết riêng hoặc tự tìm kiếm sản phẩm, họ có thể nhấp trực tiếp vào sản phẩm trong nội dung đã thu hút mình và tiếp tục hành trình mua sắm trên Lazada.

“Thông qua chương trình hợp tác này với Meta, chúng tôi đang giúp người dùng dễ dàng chuyển từ việc khám phá sản phẩm trên Facebook và Instagram sang hoàn tất giao dịch mua sắm trên Lazada. Bằng cách tạo ra một hành trình liền mạch hơn từ khám phá sản phẩm đến bước thanh toán, chúng tôi giúp các thương hiệu và người bán kết nối hiệu quả hơn với khách hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn trên khắp Đông Nam Á,” ông Jared Chan, Giám Đốc bộ phận Tiếp thị liên kết khu vực của Tập đoàn Lazada, cho biết.

Nhân dịp chương trình Đối tác Tiếp thị Liên kết trên Facebook chính thức được triển khai tại thị trường Việt Nam, Lazada ra mắt chương trình "Thử Thách Gắn Thẻ Sản Phẩm" nhằm khuyến khích nhà sáng tạo nội dung và người dùng tham gia quảng bá sản phẩm. Theo đó, người tham gia sẽ nhận 100.000 đồng cho mỗi bài viết hợp lệ hoặc 300.000 đồng cho mỗi video Reels hợp lệ có gắn thẻ sản phẩm, đồng thời được trợ giá độc quyền đến 25% cho các sản phẩm giới thiệu. Chương trình diễn ra từ ngày 2/7 đến 31/7/2026



Đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào thương mại từ sáng tạo nội dung

Chương trình hợp tác với Meta tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của Lazada trong việc thúc đẩy thương mại từ sáng tạo nội dung trên khắp Đông Nam Á. Năm 2025, Lazada đã công bố khoản đầu tư thường niên trị giá 100 triệu USD vào chương trình LazAffiliate nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, các thương hiệu và nhà bán hàng thông qua các hoạt động như nâng cao mức hoa hồng, triển khai các chương trình thưởng chiến dịch bán hàng, cung cấp các gói mã giảm giá cá nhân hóa, gian hàng cá nhân hay các công cụ phân tích hiệu quả vận hành.

Cùng với Chương trình Đối tác Tiếp thị Liên kết của Meta, khoản đầu tư này cho thấy Lazada tiếp tục tập trung nâng cấp hoạt động tiếp thị liên kết trở nên dễ tiếp cận, dễ đo lường hiệu quả và mang lại nhiều giá trị hơn cho các nhà sáng tạo nội dung. Đồng thời, chương trình giúp các thương hiệu và nhà bán hàng tiếp cận kênh khám phá sản phẩm thông qua các nhà sáng tạo nội dung uy tín trên khắp Đông Nam Á.

Cách thức triển khai

Các đối tác tiếp thị liên kết của Lazada có thể bắt đầu tham gia theo các bước sau:

B1: Bật Chế độ Chuyên nghiệp (Professional Mode) trên trang Facebook của mình

B2: Truy cập mục "Quan hệ đối tác Tiếp thị liên kết" (Affiliate Partnerships) thông qua mục "Kiếm tiền" (Monetisation)

B3: Kết nối tài khoản tiếp thị liên kết Lazada của mình và hoàn tất quy trình đăng ký

B4: Bắt đầu gắn thẻ sản phẩm Lazada trực tiếp vào nội dung trên Facebook

