Tối 18/11, thông tin tác phẩm điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy dự kiến công chiếu vào 2/4/2027 đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Không chỉ được "cầm trịch" bởi đạo diễn Bỗng Dưng Trúng Số, Park Gyu Tae, bộ phim còn hé lộ hai diễn viên đầu tiên tham gia là Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm.

Ngay sau khi dự án được công bố, Lê Dương Bảo Lâm cũng hào hứng chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình. Nam nghệ sĩ tiết lộ đây là lý do anh sang Hàn Quốc suốt mấy tháng qua, đồng thời đăng tải hình ảnh diện mạo mới với bộ râu rậm và ngoại hình tăng cân đáng kể, gần chạm mốc 100 kg. Anh hài hước tự nhận bản thân nay đã vươn tầm quốc tế, đang có màn lột xác để phục vụ vai diễn. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm hợp tác với Kiều Minh Tuấn trong một dự án điện ảnh, khiến anh không giấu được áp lực và cho biết phải cố gắng rất nhiều.

Trong đoạn clip đăng tải ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị Kiều Minh Tuấn ức hiếp trong quá trình quay phim. "Vừa mới qua bên điện ảnh nên ảnh ăn hiếp á. Nhưng thôi kệ. Ráng qua lĩnh vực mới nên chiều chút. Khoảng 2, 3 phim nữa, quen quen rồi mình trả thù sau", nam nghệ sĩ chia sẻ. Ngoài ra, anh cũng cho biết làm việc với đạo diễn Park Gyu Tae rất là "ok, dễ quá, quay nhanh quá". Tâm sự của Lê Dương Bảo Lâm khiến người hâm mộ không khỏi khoái chí, cũng như kỳ vọng vào màn "song kiếm hợp bích" giữa hai anh em thân thiết của 2 Ngày 1 Đêm.

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ anh bị Kiều Minh Tuấn ức hiếp

Không chỉ có dấu hiệu phát tướng, Lê Dương Bảo Lâm còn để lộ hàm răng có phần mất thẩm mỹ, không trắng và đều tăm tắm như thường ngày. Netizen nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi này, đồng thời trêu vui nam nghệ sĩ hình như đã tháo hàm răng sứ để hy sinh vì nghệ thuật. Hoá ra anh chàng thật sự đã tháo răng sứ, không ngần ngại khoe "bộ nhá" mới để đóng phim Bộ Đôi Siêu Lầy.

Một số bình luận của netizen:

- Diễm ơi, Diễm thật sự tháo răng sứ để quay phim đó hả.

- Người duy nhất bị ức hiếp mà không ai đứng ra bênh.

- Diễm bị ức hiếp hay Diễm ức hiếp người ta đó.

- Chắc xem phim này cười banh rạp mất. Cái phim Bỗng Dưng Trúng Số cũng hài cơ.

- Nói gì đáng tin hơn được không Diễm chứ ai ăn hiếp được Diễm.

Sau giai đoạn bùng nổ với Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu và Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử, sự nghiệp Kiều Minh Tuấn có phần chững lại trong khoảng 2022-2024. Anh vẫn hoạt động khá năng suất, liên tục góp mặt trong các dự án như Nghề Siêu Dễ, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Duyên Ma, Kẻ Ẩn Danh, Gặp Lại Chị Bầu và Cô Dâu Hào Môn. Tuy nhiên, các tác phẩm không tạo được hiệu ứng đồng đều, khiến tên tuổi nam diễn viên chưa thể duy trì sức nóng như thời kỳ đỉnh cao.

Nghỉ ngơi một năm, Kiều Minh Tuấn trở lại mạnh mẽ vào năm 2026 với Con Kể Ba Nghe và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Hai bộ phim mang màu sắc hoàn toàn khác biệt, lần lượt khai thác tâm lý gia đình và kinh dị tâm linh, giúp anh có thêm cơ hội chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh. Đặc biệt, thành công phòng vé của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng góp phần đưa tổng doanh thu các phim anh tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng, giúp nam diễn viên gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt. Tiếp nối đà trở lại, Kiều Minh Tuấn vừa được công bố góp mặt trong Bộ Đôi Siêu Lầy của đạo diễn Park Gyu Tae.

Sau khi giành quán quân Cười Xuyên Việt năm 2015, Lê Dương Bảo Lâm từng bước trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí, đặc biệt ở mảng gameshow và truyền hình thực tế. Sở hữu lối nói chuyện hoạt ngôn, khả năng tung hứng nhanh cùng phong cách hài có phần tưng tửng, nam nghệ sĩ thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc viral trên sóng truyền hình lẫn mạng xã hội. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh từng góp mặt trong Nhà Bà Nữ và Bộ Tứ Báo Thủ.

Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục góp mặt trong đường đua phim Tết 2026 với Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, dù chỉ đảm nhận vai ông chủ quán nhậu với thời lượng xuất hiện ngắn, màn tái ngộ màn ảnh của nam nghệ sĩ vẫn tạo thêm điểm nhấn cho bộ phim. Dự án tiếp theo của anh là Bộ Đôi Siêu Lầy, dự kiến ra rạp vào 2/4/2027.