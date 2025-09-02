Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

02-09-2025 - 12:29 PM | Lifestyle

Đồng chí nào visual cũng xuất sắc.

Những thông tin liên quan đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) diễn ra vào sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Những thước phim ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc khiến người xem vừa tự hào, vừa xúc động.

Những bức ảnh chụp vội qua màn hình được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Visual ai nấy cũng điện ảnh vô cùng, xem đến đâu là phải wow đến đó.

Đáng chú ý, loạt gương mặt nổi bật như Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Trần Quang Khải… cũng xuất hiện trong phần truyền hình trực tiếp. Không cần filter cầu kỳ, chỉ qua vài giây lên sóng, họ đã lập tức trở thành tâm điểm, được khen ngợi “trai tài, gái giỏi”, vừa cuốn hút vừa khí chất. 

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 1.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và các chiến sĩ Khối tác chiến Điện tử.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 2.

Trung úy Ngô Lâm Phương khối trưởng và các chiến sĩ thuộc khối Nữ sĩ quan Quân y.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 3.

Khối trưởng Trần Quang Khải và các chiến sĩ thuộc khối sĩ quan Biên phòng.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 4.

Các nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ cảnh sát Đặc nhiệm. Ngoài cùng, góc phải là Bảo Trinh.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 5.

Không thể điện ảnh hơn. Các chiến sĩ thuộc Khối sĩ quan Biên phòng.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 6.

Chụp vội mà ai cũng đẹp xuất sắc. Những "bông hồng thép" thuộc khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 7.

Ngắm nhìn các "nữ thần" trong Khối nữ quân nhạc trong lễ diễu binh, diễu hành.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 8.

Không còn gì đẹp hơn khoảnh khắc này.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 9.

Điện ảnh vô cùng.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 10.

Nam chiến sĩ thuộc khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 11.

Nữ chiến sĩ thuộc Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 12.

Đồng chí Phùng Thế Văn thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 13.

Xịn quá rồi!

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 14.

Các chiến sĩ Hải quân.

Bình luận của cư dân mạng: "Ở nhà xem qua màn hình thôi mà ta nói nó đẹp tuyệt đối, không từ gì có thể diễn tả được", "Đẹp nhất, đẹp mãi luôn nha", "Nãy giờ chụp màn hình muốn đầy cả dung lượng, ai cũng đẹp quá", "Chụp vội mà đẹp cỡ này, phải nói là đẹp chấn động",....

Một "sít rịt" khác, lần đầu tiên trong lịch sử, đó là lễ diễu binh, chào cờ trên biển tại Cam Ranh, quy tụ hàng chục tàu chiến, máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên khoảnh khắc hùng tráng. Đặc biệt, vì diễn ra trên biển nên người dân chỉ có thể dõi theo qua sóng truyền hình và các nền tảng online.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những hình ảnh chụp vội màn hình điện ảnh nhất lúc này:

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 15.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 16.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 17.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 18.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 19.

 

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...- Ảnh 20.

Trần Hà - Ảnh: VTV.

Theo Trần Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác Nổi bật

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng! Nổi bật

Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

12:21 , 02/09/2025
Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

11:47 , 02/09/2025
2 món nước chống già của Mỹ Tâm: Toàn món dân dã cứ ra chợ là có, vừa ngập collagen vừa thải mỡ giữ eo thon

2 món nước chống già của Mỹ Tâm: Toàn món dân dã cứ ra chợ là có, vừa ngập collagen vừa thải mỡ giữ eo thon

10:50 , 02/09/2025
Chưa từng có trong lịch sử: Mưa Đỏ đạt doanh thu gần 55 tỷ một ngày, giữ kỷ lục khó ai có thể lật đổ

Chưa từng có trong lịch sử: Mưa Đỏ đạt doanh thu gần 55 tỷ một ngày, giữ kỷ lục khó ai có thể lật đổ

10:35 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên