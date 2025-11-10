Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 quy mô thế giới tổ chức lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Đây là Lễ hội Trà có quy mô lớn nhất Việt Nam kéo dài gần 1 tháng từ ngày 11/11 – 07/12, dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự với hàng loạt hoạt động nổi bật như: Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival: Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cũng công bố Ban cố vấn Lễ hội Trà, quy tụ các chuyên gia uy tín và tầm ảnh hưởng nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn:

Đạo diễn Aaron Toronto - Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ gắn bó hơn 20 năm với điện ảnh Việt Nam, với nhiều dự án phim nổi bật như Để Mai Tính, Hai Phượng, Em chưa 18. Và gây tiếng vang với Đêm tối rực rỡ (phim đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản phim Việt Nam xuất sắc năm 2023);

Nhà Trà học Trịnh Quang Dũng - Thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tác giả công trình nghiên cứu Văn minh Trà Việt và nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá Việt Nam;

Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ông là học giả có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá cung đình triều Nguyễn;

NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam (nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa). Ông còn là một nhà điêu khắc, một họa sĩ tài hoa từng có tranh tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế;

Ông Saadi Salama - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Ông Mori Kazuki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội kéo dài gần 1 tháng (từ ngày 11/11 – 07/12), đặc biệt từ ngày 05 – 07/12 sẽ có nhiều hoạt động nổi bật mang đến bức tranh toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà, quy tụ các hoạt động trọng tâm và mang tính quốc tế cao, bao gồm:

Tea Gallery - Triển lãm không gian trải nghiệm công nghệ về văn hóa trà Việt Nam và Quốc tế;

Tea Connect – Trà ngoại giao, với sự tham dự của 60 đại sứ các nước;

Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế;

Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà;

Tea Carnival - Lễ hội đường phố và văn hóa Trà;

Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội kết hợp cùng trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới;

Tea Travel - Trải nghiệm vùng trồng Hệ sinh thái Trà;

Tea Talk - Giao lưu, truyền lửa Văn hóa, khởi nghiệp cùng sinh viên các trường đại học.

Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Đại diện Thương hiệu Đôi Dép và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly - Đại sứ Mỹ Nhân Tâm Thanh Thương hiệu Đôi Dép trình bày tổng quan về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức từ nay đến ngày 04/12 như: Tea Art - Không gian Sáng tác nghệ thuật về văn hóa Trà; Gen Tea - Cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp Trà dành cho sinh viên các trường đại học; Tea Culture - Lễ dâng hương và dâng trà "Quốc ẩm" lên Quốc tổ Vua Hùng. Đặc biệt, Gen Tea là một cuộc thi trọng điểm, được thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước, là bệ phóng sáng tạo nhằm khơi dậy niềm đam mê và tinh thần khởi nghiệp từ văn hóa trà Việt.

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 dự kiến sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới về Trà, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường.

Việt Nam là một trong những cái nôi văn minh trà của thế giới, có truyền thống canh tác và văn hóa thưởng trà lâu đời. Đặc biệt tại Lâm Đồng – thủ phủ trà đang phát triển mạnh mẽ. Nơi đây sở hữu khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, tạo nên những dòng chè đặc trưng với hương vị phong phú. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật canh tác truyền thống và công nghệ hiện đại, cùng với sự độc đáo của văn hóa trà Việt, đang giúp Lâm Đồng khẳng định rõ nét giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế to lớn trên bản đồ trà quốc tế.

Công bố Đại sứ Lễ hội Trà quốc tế 2025: Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 - Nguyễn Hoàng Phương Linh; Runner-Up Miss Cosmo 2024 - Karnruethai Tassabut; Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Đỗ Cẩm Ly (từ trái sang).

Tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế năm 2025 là bước đi chiến lược trong việc định vị thương hiệu trà Việt, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa trà châu Á, lan tỏa giá trị cốt lõi "Trà Việt – Hồn Việt".

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 còn liên kết chặt chẽ ba yếu tố "di sản – kinh tế – phát triển bền vững" trong văn hóa trà Việt. Lễ hội không chỉ tôn vinh "di sản" truyền thống hàng trăm năm của cây trà, bảo tồn các kỹ thuật canh tác và nghệ thuật thưởng trà mà còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động "kinh tế", xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm trà. Song song đó, chương trình cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững, khuyến khích các tổ chức và cá nhân áp dụng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ xanh, và các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, đảm bảo sự "phát triển bền vững" của ngành trà.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo với nhiều hoạt động nổi bật, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa – kinh tế - nghệ thuật đậm đà bản sắc.

Toàn cảnh buổi họp báo Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Với chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank luôn kiên định gắn kết hoạt động kinh doanh với sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, đồng thời định hình một dấu ấn văn hóa khác biệt.

Ngân hàng đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo, lấy tinh hoa trà Việt làm giá trị xuyên suốt. Triết lý văn hóa Trà được xem là nguồn cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, lấy con người làm nguồn gốc và nền tảng cho mọi hoạt động, tạo nên nét riêng biệt trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: "Việc đồng hành cùng Lễ hội Trà Quốc tế 2025 không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự khẳng định chiến lược của Nam A Bank trong việc phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, văn hóa trà Việt chứa đựng những giá trị về di sản và tiềm năng kinh tế xanh. Thông qua Lễ hội, chúng tôi mong muốn hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho trà Việt, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh và giải pháp tài chính bền vững, qua đó giúp nông sản Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu và mở rộng cánh cửa xuất khẩu."

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 hứa hẹn không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa trà thế giới.