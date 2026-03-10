Lễ khởi công "Thành phố Ánh sáng" quy mô 176ha bên bờ sông Mã

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding, các đơn vị tư vấn, tổng thầu thi công, đối tác chiến lược, ngân hàng, đơn vị phân phối bất động sản và đông đảo cơ quan báo chí, truyền hình.

Lễ khởi công dự án Eurowindow Light City có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo đối tác và khách mời.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn phát triển đô thị của Eurowindow Holding. Theo ông, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo kiến trúc đô thị khu vực bờ Bắc sông Mã, tạo nên không gian sống xanh, hiện đại và đẳng cấp.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh, dự án lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với các điểm nhấn như Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng, không gian văn hóa, giải trí và check-in của Thanh Hóa, đồng thời góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển dịch vụ – thương mại của địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hồng – Phó Chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding cho biết, Eurowindow Light City được định hướng trở thành khu đô thị xanh, hiện đại, mang đến không gian sống chất lượng cao cho cộng đồng cư dân.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hồng, dự án không chỉ phát triển đa dạng các dòng sản phẩm bất động sản mà còn chú trọng đầu tư hệ sinh thái tiện ích và không gian trải nghiệm quy mô lớn. Nổi bật là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài 3km cùng Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam, tái hiện tinh hoa văn hóa Đông Sơn thông qua công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại như 3D mapping, hologram và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

"Với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh, chúng tôi cam kết tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, mang đến những sản phẩm chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Thanh Hóa", ông Nguyễn Cảnh Hồng nhấn mạnh.

Đại diện Eurowindow Holding phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, đại diện tổng thầu xây dựng – ông Vũ Đức Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM1) – bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng Eurowindow Holding trong quá trình triển khai dự án.

Theo đại diện PCM1, với vai trò tổng thầu thi công, đơn vị sẽ huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại để tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, PCM1 cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai.

Eurowindow Light City có quy mô gần 176 ha, tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã – vị trí được đánh giá hội tụ đầy đủ các lợi thế "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ". Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm hành chính tỉnh thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời thuận tiện tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu gồm bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các khu dịch vụ quan trọng của trung tâm thủ phủ tỉnh.

Eurowindow Light City có vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện

Dự án được quy hoạch theo tiêu chí khu đô thị xanh với cảnh quan xanh, công trình xanh và vận hành xanh. Toàn dự án gồm 7 phân khu mang 7 phong cách kiến trúc tinh hoa thế giới, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự bán đảo view hồ, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, thiết kế hai khối nhà kết nối bằng mái ngói kết hợp kính, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió ban ngày; ban đêm được chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, tạo nên tuyến phố thương mại sầm uất 24/7. Bên cạnh đó là tổ hợp trung tâm thương mại dưới chân các tòa chung cư với rạp chiếu phim, khu mua sắm, phòng gym – fitness, spa và hệ thống dịch vụ đa dạng.

Eurowindow Light City sở hữu gần 200 tiện ích nội khu, bao gồm tuyến phố thương mại, phố ẩm thực, trường học, công viên ánh sáng, rạp chiếu phim và khu thể thao với nhiều bộ môn như golf, pickleball, bóng đá, bể bơi, gym, yoga… mang đến không gian sống hiện đại, đa trải nghiệm cho cư dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện chủ đầu tư Eurowindow Holding cùng các đối tác chiến lược đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, chính thức khởi động dự án.

Nghi thức bấm nút khởi công dự án Eurowindow Light City.

Khoảnh khắc trang trọng này đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng khu đô thị quy mô lớn bên bờ sông Mã, mở ra kỳ vọng về một "Thành phố Ánh sáng" hiện đại, sôi động và giàu tiềm năng phát triển tại Thanh Hóa trong tương lai, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương.



