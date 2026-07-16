Lễ Kick-off dự án The Parc One: Kết mạch tinh hoa, khởi sinh thịnh vượng

Lễ Kick-off dự án The Parc One với chủ đề "Kết mạch tinh hoa, khởi sinh thịnh vượng" diễn ra trong hai ngày 13-14/07/2026 tại Mandala Retreats Kim Bôi, quy tụ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API), đối tác tài chính TPBank, đơn vị phát triển Mandala Homes, đơn vị vận hành Mandala Hospitality Group cùng các đơn vị phân phối gồm BHS, Địa Ốc SGO, Hợp Nhất Land và Liên minh Bất động sản Bắc Giang (Tiến Phát Land - DK Land - Landmass).

Không chỉ là lễ ra quân, chương trình còn được tổ chức theo hình thức trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại chính khách sạn Mandala Retreats Kim Bôi thuộc đơn vị quản lý vận hành Mandala Hospitality Group, tạo cơ hội để các đối tác kết nối và trực tiếp trải nghiệm chất lượng dịch vụ, triết lý vận hành cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng của đơn vị vận hành dự án The Parc One.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Nguyễn Phương Dung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) - chia sẻ về tầm nhìn phát triển và kỳ vọng dành cho The Parc One. Theo đại diện Chủ đầu tư, mọi hành trình kiến tạo đều bắt đầu từ một tầm nhìn được hiện thực hóa nhờ sự đồng hành của những đối tác cùng chung khát vọng phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Dung chia sẻ về tầm nhìn và kỳ vọng cho The Parc One trong chặng đường phía trước

Tiếp nối chương trình, Ban tổ chức giới thiệu tổng quan về Mandala Homes và Mandala Hospitality Group - hai đơn vị đồng hành xuyên suốt trong quá trình phát triển và vận hành The Parc One, đồng thời mang đến những thông tin về quy hoạch, sản phẩm, mức giá cũng như các lợi thế nổi bật của dự án.

Đại diện đơn vị phát triển chia sẻ thông tin dự án The Parc One

Đặc biệt, lễ Kick-off đạt cao trào với nghi thức kích hoạt dự án, khi đại diện Chủ đầu tư cùng lãnh đạo các đơn vị phân phối đồng loạt thực hiện nghi thức, khởi động hành trình phát triển của The Parc One. Trong không khí sôi động ấy, thông điệp "Chính thức khai mở - Một chuẩn sống mới - The Parc One: Sống giữa dòng chảy thịnh vượng" đã đánh dấu thời điểm dự án chính thức bước vào giai đoạn chinh phục thị trường.

Chương trình còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu như minigame và lễ trao giải "Đại lý nhiệt huyết nhất", góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và tiếp thêm khí thế cho hệ thống kinh doanh.

Khép lại buổi lễ, các đối tác cùng tham dự tiệc tối trong không gian kết nối, trước khi hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm với nghi thức đốt lửa trại, màn trình diễn Drone Show và pháo hoa. Những điểm nhấn này không chỉ mang đến dấu ấn cảm xúc cho chương trình mà còn lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm đồng hành chinh phục thị trường của toàn hệ thống.

Màn trình diễn Drone Show tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Kick-off The Parc One

The Parc One là một trong những dự án trọng điểm do Mandala Homes phát triển tại Bắc Ninh. Dự án tọa lạc tại khu vực tâm phố cổ phường Bắc Giang cũ nay là trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, được phát triển trên quỹ đất rộng gần 4.400 m2, gần cảnh quan hồ và công viên rộng gần 6 ha, cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe Well Club 360.

Việc tổ chức lễ Kick-off với sự đồng hành của Chủ đầu tư API, đơn vị phát triển Mandala Homes, đơn vị vận hành Mandala Hospitality Group, đối tác tài chính TPBank cùng hệ thống đại lý chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để The Parc One nhanh chóng tiếp cận thị trường, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác dài hạn giữa các bên, hướng tới kiến tạo một biểu tượng sống mới tại Bắc Giang.

Thông tin liên hệ:

Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0868 689 606

Website: https://theparcone.com.vn

Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888

Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO: 098 316 9908

Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368

Liên minh Bất động sản Bắc Giang

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản DK Land: 032 777 7555

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268

Công ty Cổ phần Địa Ốc Landmass: 098 545 2122