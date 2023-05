Lễ ra mắt dự án New Orchard và khai trương công viên Orchard Park

Sức hấp dẫn ngay tại sự kiện ra mắt



Gây chú ý ngay từ khi "chào sân" thị trường bất động sản với concept độc-lạ được lấy cảm hứng từ những biểu tượng đặc trưng của "đảo quốc sư tử" Singapore cùng mức giá bán hợp lý và chính sách bán hàng ưu đãi, New Orchard vẫn luôn hút trọn sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn quốc.

Sự quan tâm đó thể hiện rõ nét thông qua sức hấp dẫn của sự kiện "Ra mắt dự án New Orchard và khai trương công viên Orchard Park" được tổ chức mới đây tại thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm từ hơn 150 khách hàng và đại biểu thành phố Sông Công tham dự.

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện nói riêng và sự án nói chung, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT NewstarGroup, đại diện Chủ đầu tư và nhà phát triển dự án New Orchard - cho biết: "New Orchard được phát triển dựa trên những điểm nổi bật và đặc sắc của Singapore hoa lệ, từ đó hướng tới hiện thực hóa mục tiêu góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Sông Công."

Không chỉ sở hữu những công trình check-in mang tính biểu tượng của quốc đảo Singapore như: cây ánh sáng, sư tử biển,… dự án New Orchard còn được định vị để phát triển thành một phố thương mại hoa lệ, là địa điểm buộc phải ghé thăm khi cư dân và các chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp lân cận muốn trải nghiệm các dịch vụ cao cấp về spa, ẩm thực, mua sắm và lưu trú cao cấp. New Orchard sẽ là phố mua sắm Orchard Road hay phố vui chơi Clarke Quay của Singapore ngay tại Sông Công, bà Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định.

New Orchard - Cơ hội đầu tư tốt nhất

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng cung cấp những thông tin hấp dẫn về dự án như concept, chính sách bán hàng và tiến độ thi công. Theo đó, về chính sách bán hàng, 10 khách hàng đầu tiên đặt mua ngay trong sự kiện sẽ được tặng 1 cây vàng SJC, đồng thời chủ đầu tư sẽ chiết khấu 3% trên giá trị sản phẩm. Những khách hàng mua từ 2 căn trở lên sẽ được chiết khấu thêm 1% cho mỗi căn. Chưa hết, khách hàng sẽ chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu tương đương 25% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ vay ngân hàng 70% giá trị với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024. Như vậy, với thời gian dự kiến bàn giao dự án vào Quý 1/2024, khách hàng có thể ở và kinh doanh luôn và vẫn còn tới 9 tháng thảnh thơi tài chính trước khi phải thanh toán lãi.

Cũng trong sự kiện, tất cả các khách hàng đều có cơ hội nhận quà tặng may mắn từ ban tổ chức thông qua chương trình bốc thăm may mắn. Hàng loạt những phần quà giá trị như: 1 chỉ Vàng Phú Quý, Tai nghe Airpod 2,... đã được trao tặng cho các chủ nhân may mắn như món quà tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn New Orchard.

Dự án New Orchard khuấy động thị trường bất động sản Thái Nguyên.

New Orchard không chỉ được chủ đầu tư ưu ái khi áp dụng nhiều chính sách linh hoạt mà còn có vị trí đắc địa và chất lượng vượt trội. Tọa lạc tại tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, trung tâm của thành phố Sông Công, dự án New Orchard sở hữu lợi thế về vị trí khi là vùng đệm giữa khu vực trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng. Nhờ đó, cư dân dự án có thể tiếp cận nhanh chóng với khu vực trung tâm cũng như các tỉnh xung quanh.



Đây cũng là nơi kề cận của các khu công nghiệp lớn với nhiều chuyên gia nước ngoài, cán bộ, kỹ sư có thu nhập cao và nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp. Cùng với hệ thống tiện ích bài bản hướng tới khách hàng cao cấp, hướng tới trở thành trung tâm thương mại – mua sắm – giải trí hàng đầu mang phong cách Singapore, giúp đảm bảo tiềm năng kinh doanh và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. New Orchard xứng đáng là một ngôi nhà đáng sống, một tài sản đầu tư chất lượng với tiềm năng tăng giá cao, lợi nhuận lớn

Phối cảnh Shophouse New Orchard

Cũng chính vì vậy, ngay tại sự kiện đã có rất nhiều sản phẩm được giao dịch thành công. Đây là minh chứng khẳng định sức hấp dẫn của dự án New Orchard trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên với số lượng hữu hạn chỉ duy nhất 45 căn nên cơ hội còn lại cho khách hàng và nhà đầu tư không nhiều. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin về dự án và đầu tư ngay hôm nay:



Đơn vị phân phối dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công (New Orchard):

Công ty TNHH Bất động sản An Phú Hải - 096 773 1086

Công ty Cổ phần Tập đoàn Euro Holdings - 083 762 8888