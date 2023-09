Lễ ra mắt dự án The Diamond City – Mở bán “Shophouse dòng tiền” hấp dẫn

Sự kiện do Thắng Lợi Group tổ chức diễn ra vào chiều ngày 19/09/2023 tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TP.HCM), với sự hội tụ của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối.

Hành trình truyền cảm hứng - tiếp lửa cho chiến binh

Lễ Kick-off mang thông điệp "Shophouse dòng tiền" giới thiệu đến thị trường và các chiến binh kinh doanh rổ hàng đẹp nhất của dự án The Diamond City. Với vị trí dự án ngay thành phố Đức Hoà và Bến Lức tương lai, bao quanh 20 cụm KCN lớn, cùng chính sách thanh toán giãn tiến độ chỉ 1%/tháng được đánh giá tạo ra "cú hích" lớn lợi về dòng tiền cho khách hàng, nhà đầu tư.

The Diamond City là một trong những dự án Kick-off thời điểm hiện nay, công bố sự trở lại mạnh mẽ của thị trường Khu Tây Sài Gòn nên đã tạo được rất nhiều cảm xúc tao đội ngũ kinh doanh, môi giới.

Tại buổi lễ, Thắng Lợi Group trong vai trò Hợp tác Phát triển Đầu tư dự án đã ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và các đơn vị phân phối chính thức dự án. Đây là những đơn vị lớn, đã có kinh nghiệm phân phối nhiều dự án Khu Tây và Đông Sài Gòn. Sự kết hợp tác là mốc son ý nghĩa đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa các đối tác chuyên nghiệp, đây cũng là bước khởi động cho hành trình "phất cờ" tiến về "thủ phủ công nghiệp" khu Tây TP.HCM - Long An.

Đồng thời, tại sự kiện ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực Miền Nam, batdongsan.com.vn đã chia sẻ góc nhìn về "Bất động sản khu Tây – Hạ tầng bứt phá, tiềm năng và cơ hội". Theo ông thị trường BĐS Việt Nam đang có những tín hiệu vĩ mô vẫn đang hướng đến ‘tín hiệu đảo chiều’ cho thị trường trong tương lai và Long An đang sở hữu nhiều tiềm năng bứt phá về hạ tầng, các trục động lực, tốc độ tăng trưởng dân số cao… đang là cơ hội tốt cho nhà đầu tư.

Ký kết chính thức Thắng Lợi Group và đại lý phân phối dự án The Diamond City ngày 19/9/2023

Trước "cơn khát" nguồn cung của thị trường, The Diamond City cho ra mắt giỏ hàng đẹp nhất, bao gồm 92 sản phẩm nhà phố thương mại (Shophouse). Sản phẩm sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, nằm trong lõi khu công nghiệp, hưởng lợi về hạ tầng, quy hoạch, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư sinh lời lý tưởng. Với khả năng thanh khoản tốt, lợi nhuận đầu tư cao và ổn định, sản phẩm đang có sức hút lớn đối với giới đầu tư.

Shophouse The Diamond City - Khẳng định sức hút với nhà đầu tư

Trong giai đoạn 3 của dự án The Diamond City, "vạch đích" của cuộc đua lần này là giới thiệu thành công 92 "shophouse dòng tiền", nền nhà phố và nền shophouse. Các shophouse sở hữu vị trí đắt giá ven dòng kênh tự nhiên Giethoorn với dòng chảy trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Đông; hoặc mặt tiền đại lộ Vinh Quang 34 m, mang vận khí tài lộc và tiền bạc thịnh vượng cho chủ nhân sở hữu.

The Diamond City là dự án thừa hưởng ưu điểm sáng giá khi nằm tại điểm giao giữa địa phận Thành phố 2 thành phố tương lai Đức Hòa và Bến Lức. Toạ lạc giao điểm đường DT824/DT830 và đường Hựu Thạnh – Tân Bửu, dự án The Diamond City cách Mỹ Quý Tây – Lương Hoà – Bình Chánh chỉ 5 phút di chuyển. Đây là những trục động lực mới của Long An, cửa ngõ kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp, các tuyến Vành đai 3 và 4, cao tốc trọng điểm. Rút ngắn khoảng cách di chuyển từ The Diamond City tới Đại Lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM chỉ khoảng 15 phút.

The Diamond City, toạ lạc mặt tiền DT824/DT830, giao đường Hựu Thạnh - Tân Bửu, thuộc 2 thành phố Đức Hoà và Bến Lức tương lai.

The Diamond City nằm trong lõi khu công nghiệp (KCN), dễ dàng di chuyển đến 20 KCN lớn như KCN Hựu Thạnh Idico, KCN Phú An Thạnh, KCN Hải Sơn,... Dự án được kỳ vọng trở thành điểm sáng, đáp ứng nhu cầu ở thực của hơn 200.000 chuyên gia và người lao động.

Với diện tích 12.3ha, dự án được phát triển theo mô hình bán compound, vừa đảm bảo nhu cầu tận hưởng cuộc sống an lành, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao thương sầm uất. The Diamond City (Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã hoàn thiện 100% hạ tầng, tiện ích và pháp lý vững vàng - sổ đỏ trao tay.

BĐS dòng tiền đang là xu hướng khi tạo ra giá trị thật cho nhà đầu tư. Vừa đáp ứng nhu cầu ở, đầu tư và còn "room" tăng trưởng trong tương lai. Thắng Lợi Group công bố sẽ tạo ra chính sách tốt nhất và có lợi cho nhà đầu tư khi chọn mua "shophouse dòng tiền" The Diamond City trong giai đoạn này.

Thông tin dự án

Dự án Khu đô thị The Diamond City – Thành phố giao hoà

Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 – ĐT 824, Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

