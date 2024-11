Lễ ra quân đô thị biển CaraWorld – “Sự trỗi dậy của một huyền thoại mới"

Là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn và cũng là sự kiện bất động sản biển được trông chờ nhất năm 2024, CaraWorld quy tụ hơn 80 đại lý hùng mạnh hàng đầu cùng hơn 8.000 "chiến binh kinh doanh" từ Bắc chí Nam tham dự.

Quy mô lớn và những điểm nhấn chưa từng có

Với chủ đề "The rise of New Legend" (Sự trỗi dậy của một huyền thoại mới), lễ ra quân không chỉ khơi nguồn cảm hứng mà còn hứa hẹn mở ra một chương mới đầy tự hào của đô thị trái tim CaraWorld. Sự kiện sẽ chính thức công bố những thông tin mới nhất về dự án, đặc biệt là phân khu "Sông" Town – thị trấn nổi bên biển độc đáo, được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đầu tư cuối năm 2024.

Lễ ra quân CaraWorld tại sân Golf Long Thành được đánh giá là một trong những sự kiện bất động sản hoành tráng và công phu nhất từ trước đến nay. Với sự tham gia của hơn 8.000 nhân viên kinh doanh từ khắp cả nước, chương trình hứa hẹn tạo nên bầu không khí bùng nổ chưa từng có.

Không chỉ dừng lại ở số lượng người tham dự, lễ ra quân còn được đầu tư bài bản đến từng chi tiết để mang lại trải nghiệm đẳng cấp. 40 khối cát trắng mịn sẽ được vận chuyển từ thành phố biển Cam Ranh đến sân golf Long Thành (Đồng Nai), trong đó 30 khối cát được sử dụng để tái hiện hình ảnh bờ cát trắng bên biển trên sân khấu chính, 10 khối còn lại sẽ tạo nên khu vực photobooth ấn tượng với cụm chữ "CaraWorld" khổng lồ – một điểm check-in độc đáo không thể bỏ lỡ.

Điểm nhấn công nghệ của sự kiện chính là màn hình LED siêu dài 50 mét, được ghi nhận là màn hình dài nhất từng xuất hiện tại một sự kiện bất động sản. Hình ảnh và thông điệp về CaraWorld sẽ được truyền tải một cách hoành tráng, mãn nhãn, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả người tham dự.

Lễ ra quân đầu tiên tổ chức tại sân golf

Khác biệt hoàn toàn với các sự kiện ra quân dự án bất động sản thông thường, lễ ra quân CaraWorld được tổ chức tại sân Golf Long Thành – thương hiệu sân golf gắn liền với tên tuổi của chủ đầu tư KN Cam Ranh. Việc chọn tổ chức tại sân Golf Long Thành, không chỉ để các đại lý trải nghiệm, tham quan thêm một địa điểm mang tính biểu tượng mà còn minh chứng cho quy mô, tầm vóc của chủ đầu tư. Bởi đây là sân golf đầu tiên tại Việt Nam do người Việt tự đầu tư, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Để đảm bảo sự kiện diễn ra hoàn hảo, ngoài việc hợp tác với đạo diễn hàng đầu hiện nay là đạo diễn Long Kan, chủ đầu tư đã mạnh tay đầu tư thêm như trồng mới toàn bộ cỏ trên sân polo, lắp đặt thêm hàng trăm đèn chiếu sáng quanh khu vực diễn ra sự kiện, quy tụ đội ngũ nhân sự đứng đầu các phòng ban để kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất.

Sự tỉ mỉ trong khâu tổ chức không chỉ thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư mà còn khẳng định cho cam kết "quy hoạch từ tâm" mà chủ đầu tư dành cho CaraWorld – một siêu đô thị biển nâng tầm giá trị sống.

CaraWorld và phân khu "Sông" Town: Biểu tượng mới tại Cam Ranh

Mang trong mình sứ mệnh kiến tạo một biểu tượng sống đẳng cấp, CaraWorld chính thức bước vào hành trình phát triển đô thị trái tim 800ha, tâm điểm vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng sôi động với 38 đại tiện ích được đầu tư bài bản, thổi bừng nhịp đập sôi động cho một Cam Ranh mới.

Phối cảnh Sông Town thuộc đô thị trái tim CaraWorld.

Sông Town – thị trấn nổi bên biển thuộc CaraWorld không chỉ khẳng định lợi thế thuộc quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với 3 ngôn ngữ thiết kế kết hợp 3 dòng sản phẩm. Đặc biệt, 100% sản phẩm có tiện ích hồ bơi độc đáo, 100% nhà phố biển có chỗ đậu xe riêng, bàn giao hoàn thiện nội thất, linh hoạt sở hữu hoặc cho thuê.

Sự kiện ra quân vào ngày 2/12/2024 không chỉ là một cột mốc khởi đầu cho hành trình phát triển mạnh mẽ của CaraWorld mà còn mở ra cơ hội để hàng nghìn nhân viên kinh doanh và đối tác đồng hành cùng dự án, lan tỏa giá trị sống mới đến cộng đồng.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, sân Golf Long Thành sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản miền Nam Việt Nam. Từng khâu chuẩn bị đang được đẩy nhanh tiến độ, từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút với tâm huyết cao nhất, sẵn sàng cho một sự kiện bùng nổ cả về quy mô lẫn ý nghĩa.

Sự kiện kick-off CaraWorld không chỉ là nơi chia sẻ thông tin dự án mà còn là bệ phóng để toàn hệ thống kinh doanh khởi động hành trình thành công rực rỡ trong năm 2024. Hơn 8.000 chiến binh kinh doanh đang cùng nhau đếm ngược từng ngày để trải nghiệm không gian đẳng cấp, hòa mình vào không khí hừng hực khí thế và đón chờ cơ hội trở thành một phần của huyền thoại mới mang tên CaraWorld.