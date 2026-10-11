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Lệnh bắt Nguyễn Thị Hoa SN 1968

| | Xã hội

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã tiến hành xác minh, xác định bà Hoa nhiều lần có hành vi gây gây rối, chửi bới người khác.

Công an thành phố Hà Nội ngày 10/10/2026 cho biết, ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Tổ dân phố Xuân Nhang, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1968, trú tại số 39 ngõ 207/103 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội danh trên, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/8/2026, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc bà Nguyễn Thị Hoa cùng một số người thân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất trật tự tại khu dân cư, đồng thời cản trở việc đi lại của người dân khi đi qua lối đi chung tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã tiến hành xác minh, xác định bà Hoa nhiều lần có hành vi gây gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải, để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài; việc đặt các vật dụng chắn lối đi gây cản trở hoạt động đi lại, ra vào nhà một số hộ dân trong ngõ.

Căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời Ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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