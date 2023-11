Leon - Lisa nhà Hà Hồ phải dùng ống thở, con Khánh Thi 1,9kg tím tái vì sinh non: Lớn lên thay đổi ngoạn mục

Người mẹ nào cũng mong con mình sinh ra khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà có không ít các em bé chào đời trong tình trạng sinh non. Các sao Việt như Hà Hồ, Hải Băng, Khánh Thi cũng đã từng rơi vào tình trạng như vậy.

Hà Hồ kể chuyện sinh non Lisa và Leon, khóc ròng thương con

Giọng ca Destiny cho biết cả Lisa và Leon đều sinh non nên khi vừa chào đời, hai bé phải dùng ống thở, ở phòng chăm sóc riêng không được gặp mẹ.

Hồ Ngọc Hà kể: "Đây là Lisa lúc sinh ra, vì sinh non nên phải dùng tới ống thở, Lisa phải tự chiến đấu với chính mình ngay từ khi ra đời để có thể tự thở và tự ăn. Lúc đó, mẹ thì mới mổ nên không thể xuống thăm được, mẹ cứ khóc hoài thôi vì muốn gặp 2 đứa.

Và Leon cũng thế, thậm chí yếu hơn chị Lisa. Khi ra đời, cậu bé chỉ ré lên một tiếng xong im luôn làm mọi người muốn tắt thở. Các bác sĩ ai cũng cố gắng tập trung và có những quyết định đúng đắn để chữa kịp thời. Qua một đêm bác sĩ vẫn bảo rằng thôi cứ xác định 10 ngày rồi mới gặp con nhé".

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt, hai bé đều có thể tự thở và được về phòng cùng mẹ. Hồ Ngọc Hà cũng gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, giúp cô thỏa nỗi mong đợi gặp các con.

Leon - Lisa vừa đón sinh nhật 3 tuổi. Cả 2 bé đều khỏe mạnh, đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp cùng chiều cao của cả bố lẫn mẹ.

Cho đến hiện tại, nhờ sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ và mọi người xung quanh, Leon và Lisa đã trở thành những cô nhóc, cậu nhóc được săn đón nhiều nhất trên mạng xã hội. Mọi khoảnh khắc đời thường của 2 bé đều vô cùng đáng yêu, ngọt ngào.

Hải Băng quyết tâm giữ con dù nguy hiểm tính mạng

Những ai theo dõi gia đình Hải Băng - Thành Đạt đều biết về 3 lần đẻ mổ liền nhau vô cùng nguy hiểm của nữ ca sĩ. Bé út Kio là trường hợp sinh non khá đặc biệt và theo các bác sĩ đánh giá là một ca sinh khó và nguy hiểm.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ba mẹ lo lắng lắm vì 7 bác sĩ thì có 5 bác sĩ bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ do mẹ vừa sinh bé 9 tháng trước, vết mổ còn khá mới, chưa sẵn sàng để có thêm em bé tiếp theo. Nhưng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của con khi siêu âm thai, giây phút đó, mẹ đã quyết tâm phải giữ con ở lại bên mẹ".

Rất nhiều ông bố bà mẹ khác cũng bày tỏ sự đồng cảm đối với quyết định của Hải Băng bởi chỉ cần con được sinh ra khỏe mạnh, người mẹ nào cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Khác với các trường hợp sinh non bất ngờ, ca sĩ Hải Băng buộc chọn mổ chủ động ở tuần 34 thai kỳ để đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con. Hiện tại, cậu bé sinh non ngày nào giờ đã phát triển cao lớn và khoẻ mạnh.

Cậu bé giờ đã lớn và điển trai thế này.

Mạc Văn Khoa xót xa khi con gái sinh non, nặng chỉ 1,9 kg

Con gái của diễn viên hài Mạc Văn Khoa cũng là một trường hợp sinh non khi mới 33 tuần 6 ngày và phải lưu viện đến 8 ngày để chăm sóc đặc biệt.

Mạc Văn Khoa từng chia sẻ bản thân anh đã khóc đến 4 lần còn bà xã thì vô cùng xót xa khi lần đầu nhìn thấy con bé xíu, nặng chỉ 1,9 kg. Trải qua rất nhiều khó khăn cùng quá trình nuôi dưỡng của ba mẹ, bé Minnie càng lớn càng xinh xắn, điệu đà và rất đáng yêu.

Khánh Thi đẻ sớm 1 tháng rưỡi, con nặng 1,9kg tím tái

Bé Anna Vương Diễm, con gái của cặp kiện tướng Dancesport nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển chào đời tháng 6/2018. Anna ra đời nặng 1,9kg vì sinh non 6 tuần và lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Nhìn con gái nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên mớ dây dợ nhằng nhịt, Khánh Thi không khỏi xót xa và bần thần khi nghe bác sĩ nói về việc bé sinh non cần phải tầm soát nhiều thứ.

Em bé Anna hồi mới chào đời.

Các các sĩ đã tiến hành kiểm tra tai, mũi, họng, mắt và nhiều bộ phận khác của Anna vì lo lắng bé lớn lên sẽ không phát triển khoẻ mạnh như những em bé khác. Sau 21 ngày "chiến đấu" thì Anna đã đủ điều kiện để xuất viện về nhà. Trộm vía sau đó con gái cưng của Khánh Thi - Phan Hiển phát triển bình thường như tất cả các em bé khác chào đời đủ ngày đủ tháng.

Cô bé đã lớn và rất xinh

Hiện tại, Anna đã bước sang tuổi thứ 5. Cô bé được nhận xét là càng lớn càng xinh đẹp, trổ nét, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Không ai còn nhận ra cô bé sinh non 1,9kg ngày nào. Khánh Thi và Phan Hiển đã chăm sóc con rất tốt, trộm vía em bé cũng rất ngoan ngoãn, đáng yêu.