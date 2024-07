LG bắt tay AKA Furniture nâng cao trải nghiệm người dùng

LG Electronics và AKA Furniture vừa công bố mối quan hệ hợp tác để hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm của người dùng của cả 2 thương hiệu.

Cả 2 đã cùng giới thiệu 1 khu vực trải nghiệm tại Sun Plaza (Thụy Khuê, Hà Nội) hôm 11/7, nơi trưng bày những sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập LG Objet và các sản phẩm nội thất từ BoConcept và Nhà Xinh – 2 thương hiệu cao cấp thuộc AKA.

Đây được xem là sự bổ sung cho nhau của 2 thương hiệu, giúp người dùng cả 2 có thêm các trải nghiệm đầy đủ từ thiết bị gia dụng, giải trí gia đình và đồ dùng nội thất cao cấp.

Ngoài việc cùng nhau trưng bày sản phẩm, cả 2 cũng sẽ cùng mang đến các chương trình ưu đãi cho khách hàng, cán bộ nhân viên mỗi bên khi mua sắm, sử dụng sản phẩm dịch vụ thuộc hệ sinh thái của cả 2. Cả 2 cũng sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm/dịch vụ của nhau trong thời gian tới.

“Sự kết hợp giữa nội thất từ các thương hiệu thuộc AKA cùng thiết bị tiên tiến từ LG sẽ mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, thông minh cho người dùng”, ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Tổng giám đốc AKA Furniture cho biết.

Nằm trong chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập LG Objet tại Việt Nam, LG trước đó đã giới thiệu không gian nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm sản phẩm LG Objet House tại Flamingo Đại Lải Resort, khu vực độc quyền trưng bày LG Objet Zones tại các đại lý điện máy kinh doanh trên toàn quốc cũng như khu vực “The Curation of Good Life” tại Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG.

LG Obiet là bộ sưu tập thiết bị gia dụng và giải trí cao cấp từ LG với đầy đủ dải sản phẩm từ TV OLED, tủ lạnh, máy lọc không khí, tháp giặt sấy cho đến điều hòa, máy hút bụi vv…