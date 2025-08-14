Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

LG bắt tay VNPT xây trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn tại Việt Nam

14-08-2025 - 14:42 PM | Doanh nghiệp

LG bắt tay VNPT xây trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn tại Việt Nam

Thị trường trong nước đang cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của VNPT, Viettel, FPT và các nhà đầu tư quốc tế.

Thông tin từ The Korea Times, LG CNS – công ty thành viên mảng công nghệ thông tin của LG Electronics (Hàn Quốc) vừa công bố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Thỏa thuận được ký giữa LG CNS, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Korea Investment Real Asset Management (Công ty Quản lý Tài sản Đầu tư Hàn Quốc) bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

Theo nội dung ký kết, 3 bên sẽ phối hợp phát triển trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn (hyperscale) tại Việt Nam; đồng thời thành lập nhóm công tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng trung tâm dữ liệu, bao gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ và mạng.

LG CNS cũng sẽ mở rộng hợp tác với VNPT trong các mảng kỹ thuật thông minh như nhà máy thông minh và logistics.

VNPT hiện là doanh nghiệp viễn thông nhà nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ viễn thông, điện toán đám mây đến giải pháp thành phố thông minh.

Việc LG lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô siêu lớn, đánh dấu bước mở rộng ra thị trường quốc tế sau dự án tại Jakarta (Indonesia).

Việc hợp tác cùng VNPT giúp LG CNS nhanh chóng tiếp cận hệ thống điện, mạng và thủ tục cần thiết, trong bối cảnh Việt Nam được dự báo sẽ bùng nổ xây dựng trung tâm dữ liệu và trở thành một trong những điểm nóng của cuộc đua hạ tầng số ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt nhiều thách thức như nhu cầu điện khổng lồ cho GPU và hệ thống làm mát, yêu cầu cơ chế mua bán điện và ưu đãi năng lượng tái tạo rõ ràng, rủi ro hạn chế tiếp cận GPU cao cấp do biến động chuỗi cung ứng, cùng bài toán nhân lực vận hành ở quy mô “hyperscale”.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước đang cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của VNPT, Viettel, FPT và các nhà đầu tư quốc tế.

Nếu triển khai hiệu quả, dự án không chỉ mang lại hạ tầng hiện đại, việc làm chất lượng cao và chuyển giao kỹ thuật, mà còn giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm AI của khu vực.﻿

LG Electronics thắng lớn ở toàn cầu trong quý I/2025 nhưng nhà máy tại Việt Nam giảm cả lãi và doanh thu

Phụng Tiên

