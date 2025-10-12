Lịch chốt quyền cổ tức 13/10– 17/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 100%, một "đại gia" chuẩn bị chi gần 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

Theo thống kê, có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 13/10– 17/10. Trong đó, 13 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 150% và thấp nhất là 1,5%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp trong tuần này.

Ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng) - trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi gần 5.960 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/10/2025.﻿

Như vậy, tổng mức chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 của Vinamilk là 43,5%, tương ứng giá trị lên đến hơn 9.091 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH - UPCoM) cho biết, ngày 16/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 10.000 đồng.

Như vậy, với gần 18,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 186 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 30/10/2025.

Về cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn nhất của Thủy điện Quế Phong là CTCP Điện lực Trung Sơn sở hữu gần 15,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 85,5%, sẽ nhận về khoảng 159 tỷ đồng cổ tức của QPH; Tổng giám đốc Lê Thái Hưng sở hữu hơn 1,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,2% cổ phần sẽ nhận về khoảng 13,3 tỷ đồng từ cổ tức.

Bên cạnh đó, loạt ngân hàng cũng "lăn chốt" trong tuần này. Đơn cử như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi ra 2.416,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/10/2025. Ngày chi trả 17/11/2025.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã BID) - thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11/2025. Với hơn 7,021 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV dự kiến chi hơn 3.159 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.